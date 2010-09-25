ECCELLENZA, TABELLINI III GIORNATA
di Redazione
25/09/2010
[gallery] ECCELLENZA, TABELLINI III GIORNATA Eccellenza, III giornata ' risultati (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Banca Monte Parma Crociati v Casinà² di Venezia 14-8 (4-1) Femi-CZ Rovigo v Estra I Cavalieri Prato 20-10 (4-0) L'Aquila Rugby v Petrarca Padova 16-32 (0-5) Marchiol Mogliano v HBS GranDucato Parma 13-13 (2-2) domani ' 26.09.10 ' ore 14.00 ' diretta Rai Sport 2/www.raisport.rai.it Mantovani Lazio v Futura Park Rugby Roma Classifica: Petrarca Padova punti 15; HBS GranDucato Parma 11; Banca Monte Parma Crociati 10; Femi-CZ Rugby Rovigo 9; Estra I Cavalieri Prato 8; Futura Park Rugby Roma** 6; Marchiol Mogliano 3; L'Aquila Rugby, Mantovani Lazio** 0; Casinà² di Venezia* -3 *quattro punti di penalizzazione per mancata attività giovanile **Mantovani Lazio e Futura Park Rugby Roma una partita in meno Prossimo turno ' IV giornata ' 02.10.10 ' ore 15.00 Futura Park Rugby Roma v Femi-CZ Rovigo Petrarca Padova v BancaMonteParma Crociati Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano HBS GranDucato Parma v Mantovani Lazio Casinà² di Venezia v L'Aquila Rugby Parma, Stadio 'XXV aprile' ' sabato 25 settembre 2010 Eccellenza, III giornata BancaMonteParma Crociati Rfc - Casinà² di Venezia 14-8 (14-5) Marcatori: p.t. 8' m. Bado (0-5); 23' m. Singh tr. Anversa (7-5); 27' m. En Naour tr. Anversa (14-5); s.t. 39' cp. Vassallo (14-8) BancaMonteParma Crociati: Garulli; Orsi (65' Tobia), Damiani (65' Passera), Iannone, En Naour; Anversa (cap) (83' Manghi), Ireland (60' Frati M.); Ferrarini, Del Nevo, Maestri (21' Boggiani); Kolo'ofai, Minari; Coletti (48' Lovotti), Saccomani (48' Giazzon), Singh (48' Pozzi) all. Frati Casinà² di Venezia: Fiorani (70' Veronese); Bonicelli (82' Lunanova), Daupi, Campagnaro, Bado; A. Canale (58' Vassallo), Gobbo; Dima Costica, White, Boioli; Ciochina (23' Codo, 62' Previati), Seale; Pettinari, Giannesini (70' Tonello), Levaggi all. Marcuglia. arb. Castagnoli (Livorno); g.d.l. Liperini (Livorno), Guerrieri (Treviso); quarto uomo: Borsetto (Rovigo). Cartellini: 10' st. giallo Lovotti (Crociati Rfc); 34' st. giallo Previati (Casinà² di Venezia). 15' st rosso Levaggi (Casinà² di Venezia). Man of the match: Pardeep Singh (Crociati Rfc) Calciatori: Anversa 2/4, Canale 0/3, Vassallo 1/1. Note: giornata nuvolosa, campo in buone condizioni. 250 spettatori. Punti conquistati in classifica: BancaMonteParma Crociati Rfc 4, Casinà² di Venezia 1 L'Aquila, Stadio 'Tommaso Fattori' 25 settembre 2010 Eccellenza, III giornata L'AQUILA RUGBY 1936 ' PETRARCA PADOVA 16-32 (7-15) Marcatori: p.t. 4' cp Walsh (0-3), 22' mt Zaffiri tr Paolucci (7-3), 25' mt Bortolussi tr Walsh (7-10), 36' mt Spragg (7-15); s.t. 3' cp Paolucci (10-15), 13' cp Paolucci (13-15), 21' mt Bortolussi tr Walsh (13-22), 28' cp Paolucci (16-22), 30' mt Sanchez (16-27), 35' mt Spragg (16-32). L'Aquila Rugby 1936: Paolucci, Francesio, Di Massimo, Lorenzetti (37' st Santavicca), Giampietri, Crichton, Hostià¨ (23' st Menà¨), Basauri (37' st Fagnani), Zaffiri, Cialone (23' st Di Cicco), Du Toit (25' Calcagno), Nicolli, Lombardi (16' st Gatti), Subrizi, Massafra (33' st Lombardi) all. Di Marco Petrarca Padova: Bortolussi; Borgato (37' st Barbini), Sanchez, Bertetti, Spragg; Walsh, Chillon; Palmer, Galatro, Bezzati (37' st Faggiotto); Tveraga, Fletcher (18' st Sutto); Fazzari, Costa, Chistolini all. Presutti Arbitro: arb. De Santis (Roma) Guardalinee: Colantonio (L'Aquila), Belvedere (Roma) Quarto uomo: Romani (Roma) Cartellini: 33' cartellino giallo Zaffiri, Man of the match: Spragg (Petrarca Padova) Calciatori: Paolucci (L'Aquila Rugby 1936) 4/4; Walsh (Petrarca Padova) 3/8 Note: giornata soleggiata, spettatori 700 circa Punti conquistati in classifica: L'Aquila Rugby 1936 0 ; Petrarca Padova 5 Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - sabato 25 settembre 2010 Eccellenza, III giornata FEMI-CZ ROVIGO DELTA v ESTRA I CAVALIERI PRATO 20 - 10 (6 - 0) Marcatori: p.t. 8' cp. Bustos G. (3 - 0); 21' cp. Bustos G. (6 - 0); s.t. 1' m. Guzman (11 - 0); 7' m. Soqeta tr. Wakarua G. (11 - 7); 21' cp. Basson (14 - 7); 31' cp. Wakarua (14 - 10); 36' cp. Bustos G. (17 - 10); 39' cp. Bustos G. (20 - 10); Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Calanchini, Pace (24' p.t. Stanojevic), De Gaspari (32' s.t. Duca D.), Bacchetti; Bustos (dal 8' al 10' 2.t. Duca sost. temp.), Legora (60' s.t. Zanirato); Guzman, Lubian, Persico; Montauriol (35' s.t. Foschi), Tumiati (8' s.t. Barion); Ravalle (32' s.t. Quaglio), Mahoney (cap), Boccalon (35' s.t. Golfetti) all. Roux Estra I Cavalieri Prato: Chiesa, Mafi, Majstorovic, Rodwell, Von Grumbkov; Wakarua, Patelli(27' s.t. Canale) (36' s.t. Vezzosi); Soqeta, Cristiano(15' s.t. Belardo), Petillo; Moore, Beccaris (36' s.t. Cazzola); Borsi (15' s.t. Stefani), Giovanchelli (cap) (33' s.t. Neri), Bocca (33' s.t. Goti). all. De Rossi A./Gaetaniello Fabio arb. Falzone (Padova) g.d.l. Vivarini (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Cartellini: gialli a Bocca (25'p.t.) Wakarua (27'p.t.) Beccaris (23's.t) tutti del Prato Man of the match: Giovanni Boccalon (Femi-CZ Rovigo Delta) Calciatori: Bustos G. (Femi-CZ Rovigo Delta) c.p. 4/4, tr. 0/1; Wakarua (Estra I Cavalieri Prato)1/3, tr. 1/1, drop 0/1; Basson () c.p.1/2, drop 0/2 Note: giornata soleggiata, temperatura 23-25Â°, campo in ottime condizioni. 1000 spettatori paganti (quota abbonati 280). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 4; Estra I Cavalieri Prato 0 Mogliano, Stadio "Maurizio Quaggia" - sabato 25 settembre 2010 Eccellenza, III giornata MARCHIOL MOGLIANO v HBS GRANDUCATO PARMA 13 - 13 (10-10) Marcatori: p.t. 27' m.Fadalti, tr Arlidge (7-0); 31' meta Gerber tr. Jones (7-7); 35' c.p. Jones (7-10); 39' c.p. Arlidge (10-10) s.t. 61' c.p. Arlidge (13-10); 78' c.p. Jones (13-13) Marchiol Mogliano: Mulieri; Candiago V.; Ceccato E; Patrizio; Fadalti; Arlidge (38' s.t. Preo); Lambrà¨; Borghetto; Candiago E.; Orlando; Minello; Stanfill; Niewoudt; Corbanese (27' s.t. Saviozzi); Ceneda (4' s.t. Meggetto) all. Eugenio Gran Ducato Parma: Jones; Mortali (41' s.t. Silva); McCann (7' s.t. Castagnoli); Galante; Onori; Gerber; Bronzini (15' s.t. Cigarini); Dunbar; Contini (32' s.t. Caffini);Barbieri; Vella (19' s.t. Du Plessis); Pascu; Tripodi (4' s.t. Evans); Denti (13' s.t. Manici); Rizzelli (4' s.t. Goegan) all. De Marigny ' Prestera arb. Dordolo M. (Udine) g.d.l. 