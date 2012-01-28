Home Senza categoria ECCELLENZA, TABELLINI IX GIORNATA

ECCELLENZA, TABELLINI IX GIORNATA

di Redazione 28/01/2012

ECCELLENZA, TABELLINI IX GIORNATA Eccellenza, IX giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Mantovani Lazio v Rugby Reggio 20-16 (4-1) Cammi Calvisano v L’Aquila Rugby 30-12 (4-0) BancaMonteParma Crociati v Estra I Cavalieri Prato 26-42 (0-5) Marchiol Mogliano v San Gregorio Catania 75-5 (5-0) Domani – ore 15.00 – diff. Rai Sport 2 ore 18.00 Femi-CZ Vea Rovigo v Petrarca Padova Classifica: Estra I Cavalieri Prato* punti 32; Cammi Calvisano 30; Marchiol Mogliano 28; Femi-CZ Rovigo** 26; Petrarca Padova** 24; Mantovani Lazio 17; Rugby Reggio 15; L’Aquila Rugby 14; San Gregorio Catania 10; BancaMonteParma Crociati* 3 *Estra I Cavalieri Prato e BancaMonteParma Crociati quattro punti di penalizzazione Prossimo turno – X giornata Estra I Cavalieri Prato v San Gregorio Catania BancaMonteParma Crociati v L’Aquila Rugby Femi-CZ Vea Rovigo v Rugby Reggio Mantovani Lazio v Marchiol Mogliano Cammi Calvisano v Petrarca Padova Mogliano, Stadio "Maurizio Quaggia" – sabato 28 gennaio Eccellenza, IX giornata Marchiol Mogliano v San Gregorio Catania 75-5 Marcatori: p.t. 9' m. Orlando (5-0); 12' m. Meggetto tr. Fadalti (12-0); 29' m. Candiago E. tr. Fadalti (19-0); 31' m. Candiago E. tr. Fadalti (26-0); s.t. 5' m. Orlando tr. Fadalti (33-0); 7' m. Ceccato E. tr. Fadalti (40-0); 9' m. Daupi (40-5); 14' m. Candiago E. tr. Fadalti (47-5); 19' m. Burman tr. Fadalti (54-5); 23' m. Orlando tr. Fadalti (61-5); 35' m. Eyre tr. Fadalti (68-5); 40' m. Edrizzi tr. Fadalti (75-5). Marchiol Mogliano: 15 Candiago V. (7' s.t. Simion), 14 Fadalti, 13 Ceccato E. (25' s.t. Curtolo), 12 Cerioni, 11 Sartoretto, 10 Cornwell, 9 Endrizzi, 8 Eyre., 7 Candiago E. (20' s.t. Bocchi), 6 Orlando (cap.) (28' Faraon), 5 Burman, 4 Fuser, 3 Ceccato A. (28' Cenedese), 2 Gianesini (15' Zara), 1 Meggetto (3' s.t. Pesce) All. Casellato, Properzi San Gregorio Catania: 15 Gillingham; 14 Venturi, 13 Daupi, 12 Valcastelli, 11 Giobbe (1' s.t. Leonardi); 10 Pucciariello (cap.), 9 Failla; 8 Nordstrom (9' s.t. Rampa), 7 Sarto, 6 Van der Walt; 5 Amenta, 4 Grimaldi; 1 Gentili (23' s.t. Duca), 2 Lo Faro (25' s.t. Privitera), 17 Suaria All. Arancio Arb. Liperini (livorno) Gdl: Mancini (Frascati), Rebuschi (Rovigo) Quarto uomo: Brescacin (Treviso) Cartellini: 21' p.t. giallo a Cerioni (Marchiol Mogliano); 12' s.t. giallo a Grimaldi (San Gregorio Catania); Man of the match: Silvio Orlando (Marchiol Mogliano) Calciatori: Fadalti (Marchiol Mogliano) 9/11; Pucciariello (San Gregorio Catania) 0/1; Note: giornata soleggiata, clima freddo, temperatura 5°, campo in discrete condizioni. 400 spettatori. Punti conquistati in classifica: Marchiol Mogliano 5; Catania 0. Roma, Centro Sportivo “Giulio Onesti” - sabato 28 gennaio Eccellenza, IX giornata Mantovani Lazio v Rugby Reggio 20-16 Marcatori: p.t. 6’ cp Griffiths (0-3); 9’ drop Jones (0-6); 12’ meta Tartaglia tr. De Kock (7-6); 18’ meta Fabiani tr. De Kock (14-6); 36’ cp De Kock (17-6); 43’ meta Fontana tr. Griffiths (17-13); s.t. 12’ cp De Kock (20-13); 28’ cp Griffiths (20-16). Mantovani Lazio: De Kock; Bonavolontà E. (35’ st Taliente), Giacometti, Manu, Tartaglia; Gargiullo (cap), Gentile; Pelizzari, Ventricelli (17’ st Filippucci), Nitoglia; van Jarsveeld, Colabianchi (17’ st Siddons); Ryan, Fabiani (30’ st Lorenzini), Cannone (34’ st Pietrosanti). All: De Angelis e Jimenez. Reggio Emilia: Jones; Halse, Castagnoli, Mannato, Giannotti (18’ pt Cigarini); Griffiths, Bricoli; Moore, Perrone, Balsemin (17’ st Carretta); Pulli (32’ st Monfrino), Bezzi (17’ st Delemdati); Lanfredi, Bigi (22’ st Scalvi), Fontana (24’ st Rizzelli). Non entrati: Lanzano, Carbone. All: Ravazzolo. Note: giallo a Giannotti (Reggio) al 8’ pt; giallo a Ventricelli (Lazio) al 42’ pt. Arbitro: sig. Passacantando de L’Aquila. G.d.l.: Belvedere (Roma) e Pier’Antoni (Colleferro). Quarto uomo: Tomò (Roma). MVP: Marco Pelizzari (Lazio). Spettatori: 800 circa. Calvisano, Stadio “San Michele” – sabato 28 gennaio Eccellenza, IX giornata Cammi Calvisano v L’Aquila Rugby 30-12 Marcatori: pt.: 8' c.p. Marcato (3- 0), 11' c.p. Gerber (3- 3), 23' c.p. Gerber (3- 6), 26' meta Vunisa, tr. Marcato (10-6), 30' meta Visentin, tr. Marcato (17-6), 32' c.p. Gerber (17- 9), 40' c.p. Gerber (17- 12), st.: 2’ c.p. Marcato (20-12), 5’ c.p. Marcato (23-12), 54' meta Vunisa, tr. Marcato (30-12). Cammi Calvisano: Pavin (58’ Palazzani), Appiani, Visentin (63’ Bergamo ), Berne, Smith, Marcato, Canavosio (58’ Griffen), Vunisa, Scanferla (cap) (68’ Bellandi), Erasmus (62’ Birchall) , Beccaris, Hehea, Morelli (54’ Violi ), Gavazzi (54’Aluigi ), Lovotti all. Cavinato. L’Aquila Rugby 1936: Gerber, Santavicca (48’ Panetti), Lorenzetti, Di Massimo, Paolucci, Crichton (70’ Del Pinto), Leonardi, Zaffiri (cap.), Long, Rathore, Pegoretti, Cialone, Pozzi (59’ Cocchiaro) , Subrizi, Colaiuda all. Di Marco Arb. Falzone (Padova) g.d.l. Boaretto (Rovigo), Laurenti (Roma) quarto uomo: Armanini (Rovigo) Cartellini giallo Long Man of the match: Marcato (Calvisano) Note: clima freddo e cielo coperto, 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Cammi Calvisano 4; L’Aquila Rugby 0; Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 28 gennaio Eccellenza, IX giornata BancaMonteParma Crociati v Estra I Cavalieri Prato 26-42 Marcatori: 3' cp Wakarua (CP), 4' cp Zucconi (BM), 9' cp Zucconi (BM), 11' mt Berryman (CP), 24' cp Wakarua (CP), 32' cp Zucconi (BM), 35' mt Wakarua (CP), 40' cp Zucconi (BM), 42' mt Von Grumbkov tr Wakarua (CP), 59' mt Wakarua (CP), 63' mt Mandelli tr Gennari, 69' mt Belardo tr Wakarua (CP), 73' mt Bernini tr Wakarua (CP), 83' mt Van Vuren tr Zucconi (BM) Banca Monte Parma Crociati: Gennari, En Naour, Vengoa, Damiani S., Casalini, Zucconi, Ireland, Mandelli (cap.), Delnevo (74' Delnevo), Sciacca, Pepoli, Van Vuren, Coletti (61' Tripodi), Festuccia, Goegan (Milani). All. Mazzariol Estra I Cavalieri Prato: Berryman, Wakarua, Majstorivic (55' Vezzosi), Chiesa (cap.), Von Grumbkov, Bocchino (70' Murgier), Frati M. 60' Patelli), Nifo (70' Cazzola), Damiani P. (55' Belardo), Saccardo, Bernini, Kolo'Ofai, Garfagnoli, Lupetti (55' Stefani), De Gregori all. De Rossi/Frati F. Arb. Traversi (Rovigo) Man of the match: En Naour (Crociati) Cartellini: 71' giallo Gennari (BM), 74' giallo Festuccia (BM) Note: giornata fredda, terreno in discrete condizioni, spettatori 300 circa; punti in classifica: Cavalieri Prato 5, Banca Monte Crociati 0 ULTIME DALLE SEDI POSTICIPO DOMENICALE Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 29 gennaio, ore 15.00 Eccellenza, IX giornata – differita Rai Sport 2, ore 18.00 Femi-CZ Vea Rovigo v Petrarca Padova Femi-CZ Vea Rovigo (formazione annunciata): S. Basson; R. Pavan, J. Van Niekerk, R. Pedrazzi, A. Bacchetti; D. Duca, M. Zanirato; J.F. Montauriol, F. Cristiano, E. Lubian; D. Tumiati, T. Reato; O. Lombardi, L. Mahoney (cap.), N. Quaglio. A disposizione: D. Giazzon, G. Boccalon, M. Ravalle, M. Barion, M. Wilson, G. Bustos, L. Lubian, M. Maran all. Roux Petrarca Padova (convocati): Alonso, Ansell, Barbini, Bertetti, Bezzati, Bortolussi, Caporello, Cavalieri, Alb. Chillon, Damiano, Gatto, Gega, Giusti, Hickey, Innocenti, Leso, Neethling, Palmer, Sanchez, Spragg, Sutto, Targa, Travagli, Ziegler, Walsh all. Presutti arb. L. Cardona (FFR) g.d.l. Blessano (Treviso), Lento (Udine) quarto uomo: Mariotti (Ferrara)

