ECCELLENZA, TABELLINI V GIORNATA

di Redazione 26/11/2011

[gallery] ECCELLENZA: RISULTATI, CLASSIFICA E TABELLINI V GIORNATA Eccellenza, V giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Rugby Reggio v Petrarca Padova 12-18 (1-4) Mantovani Lazio v Cammi Calvisano 7-10 (1-4) Femi-CZ Vea Rovigo v BancaMonteParma Crociati 40-7 domani – ore 15.00 Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato San Gregorio Catania v L’Aquila Rugby Classifica: Cammi Calvisano punti 19; Femi-CZ Vea Rovigo 17; Estra I Cavalieri Prato*,** e Petrarca Padova 15; Marchiol Mogliano** 10; Mantovani Lazio 8; BancaMonteParma Crociati 7; San Gregorio Catania**, L’Aquila** e Rugby Reggio 5 *Estra I Cavalieri Prato penalizzati di quattro punti **Estra I Cavalieri Prato, Marchiol Mogliano, San Gregorio Catania e Rugby Reggio una partita in meno Prossimo turno – VI giornata – 03.12-11 – ore 15.00 Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio BancaMonteParma Crociati v Rugby Reggio Petrarca Padova v San Gregorio Catania 04.12.11 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo Reggio Emilia - Stadio “Crocetta Canalina” via Assalini Campionato Nazionale Eccellenza stag. 2011/2012, V giornata Reggio Emilia Rugby - Petrarca Padova 12-18 (pt 3 - 13) Marcatori: Pt 2’ m Bortolussi tr Hickey, 6’ cp Hickey, 18’ cp Griffiths, 36’ cp Hickey. St 9’ mnt Persico, 20’ cp Griffiths, 26’ cp Griffiths, 36’ drop Griffiths. Reggio Emilia Rugby: Castagnoli; Apperley, Jones, Carra (24’st Cigarini), Russotto (1’ st Torlai Ale.); Griffiths, Bricoli; Mori (21’ st Delendati), Perrone (16’ st Carretta), Balsemin; Pulli (6’ st Vaki), Bezzi (cap); Lanfredi, Bigi (30’ st Scalvi), Fontana (11’ st Rizzelli). Non entrati: Carbone. All.: Manghi/Ravazzolo Petrarca Padova: Hickey; Bortolussi, Neethling, Berretti (cap), Spragg (13’ st Morsellino); Walsh, Chillon Alb. (21’ st Travagli); Palmer, Persico, Barbini (16’ st Ansell); Sutto, Cavalieri; Leso (11’ pt D’Agostino), Costa Repetto, Alonso. Non entrati: Caporello, Targa, Sanchez. All.: Presutti/Bot Arbitro: Roscini (Milano) Guardalinee: Rizzo (Ferrara) e Sorrentini (Milano) Quarto uomo: Filizzola (Milano) Calciatori: Griffiths 3/4 (cp 2/3; drop 1/1) Reggio; Hickey 3/5 (cp 2/3; tr 1/2) Padova Ammonizioni: 17’ pt giallo Cavalieri (Padova), 18’ st giallo Bezzi (Reggio) e Alonso (Reggio), 19’ st giallo Costa Repetto (Padova) Man of the match: Steven Bortolussi (Padova) Miglior Diavolo: Gareth Griffiths (Reggio) Punti conquistati in classifica: Reggio Emilia 1 ; Petrarca Padova 4 Spettatori: circa 700 Roma, Stadio dell’Acquacetosa – sabato 26 novembre Quinta giornata Campionato Nazionale D’Eccellenza Mantovani Lazio v Cammi Calvisano 7-10 Marcatori: p.t. 24’ M Gargiullo tr De Kock (7-0); s.t. 21’ m Canavosio tr Griffen (7-7); 32’ cp Griffen (7-10) Mantovani Lazio Rugby 1927: De Kock; Varani (35’ st. Rotella), Giacometti, Manu, Varani (27’ st. Tartaglia); Gargiullo, Bonavolontà D.; Mannucci, Ventricelli, Nitoglia M.; Van Jaarsveld (40’ Colabianchi), Siddons; Ryan, Lorenzini (25’ st. Fabiani), Cannone (40’ st. Vannozzi). All. Jimenez-De Angelis. Cammi Calvisano: Appiani (17 st. Pavin); Canavosio, Smith, Castello, Visentin (36 st. Frapporti); Griffen, Palazzani; Vunisa, Pascu, Erasmus (10’ st. Scanferla, 14’ st. Birchall); Beccaris, Hehea; Costanzo (29 st. Morelli), Maistri, Aluigi. All. Cavinato Arb. Falzone (Padova) G.d.L. Spadoni (Padova) e Reale (Bari) Quarto uomo: Pappalardo (Roma) Note Due cartellini gialli a M. Nitoglia (Lazio), giallo a Cannone (Lazio) Gargiullo (Lazio), giallo a HEHEA (Calvisano), Giallo a Costanzo (Calvisano) Punti in classifica: Lazio1 Calvisano4 Man of the match: Paul Griffen (Calvisano) Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 26 novembre Eccellenza, V giornata Femi-CZ Vea Rovigo v BancaMonteParma Crociati 40-7 Marcatori: 2' cp Basson, 16' cp Duca , 19' cp Duca, 25' mt Pace tr Duca , 37' mt Pavan tr Duca , 45' mt Giazzon , 56' mt Van Niekerk tr Duca , 71' tecnica tr Zucconi (PR), 83' mt Pavan Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: Basson; Pavan, Pedrazzi, Van Niekerk, Pace (48' Lubian L.); Duca, Wilson (72' Merlo); Scholtz, Cristiano, Persico (41' Lugbian E.); Tumiati, (62' Maran), Reato (cap.); Ravalle (59' Boccalon), Giazzon (59' Mahoney), Quaglio (66' Marsh). A disp. Bustos. All. Roux Banca Monte Crociati Parma: Damiani, Alberghini (62' Magri), Vengoa, En Naour (58' Farolini), Enodeh, Zucconi, Ireland, (cap.), Mandelli, (75' Ruffolo E.), Delnevo (66' Singh), Caffini, Fletcher, Van Vuren (41' Sciacca), Tripodi (73' Coletti), Manici (35' Festuccia), Goegan. ?All. Mazzariol arb. Liperini (Livorno)?g.d.l. Bertelli (Ferrara) e Mariotti (Ferrara)?Quarto Uomo: Laurenti (Roma)??Cartellini: gialli 31' giallo Ireland (PR), 67' giallo Marsh (Calciatori: Duca (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 2/2, t. 3/5; Basson (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 1/1; Zucconi (Banca Monte Crociati Parma) t. 1/1 Man of the match: Davide Duca (Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta) Note: giornata soleggiata, temperatura 8°, terreno in perfette condizioni, spettatori 1200 circa (quota abbonati 350). Punti conquistati in classifica: Rovigo 5, Crociati 0 ULTIME DALLE SEDI – POSTICIPI DOMENICALI Mogliano, Stadio “Maurizio Quaglia” – domenica 27 novembre, ore 15.00 Eccellenza, V giornata Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano (probabile formazione): Pesce, Zara, Meggetto, Swanepoel, Maso, Burman, Candiago E., Eyre, Lucchese, Cornwell, Ceccato E., Patrizio, Onori, Perziano, Candiago V. a disposizione: Ceneda, Corbanese, Ceccato A., Simion, Lofrese, Endrizzi, Fiacchi, Fadalti all. Casellato Estra I Cavalieri Prato (formazione annunciata): Berryman, Ngawini, Majstorovic, Von Grumbkov, Wakarua, Bocchino, Frati M., Saccardo, Leonardi, Petillo, Kolo’Ofai, Boscolo, Ryan, Lupetti, Marino; a disposizione: Balboni, Giovanchelli, Bernini, Belardo, Patelli, Vezzosi, Chiesa, Borsi all. Frati F./De Rossi A. arb. Passacantando (L’Aquila)? g.d.l. Mitrea (Treviso) e Lento (Udine)? quarto uomo: Crivellini (Udine) Catania, Stadio “Monti Rossi” – domenica 27 novembre, ore 15.00 Eccellenza, V giornata – diretta Rai Sport 1 San Gregorio Catania v L'Aquila Rugby San Gregorio Catania (formazione annunciata): Giobbe; Gillingham, Daupi, Valcastelli, Montanelli; Pucciariello, Calabrese; Doria, Van der Walt, Sarto; Grimaldi, Sala; Famaausili, Rampa, Gentili a disposizione: Suaria, Lo Faro, Duca, Privitera, Amenta, Leonardi, Venturi, Bordonaro all. Arancio L’Aquila Rugby (convocati): Antonelli, Brandolini, Ceccarelli, Cialone, Colaiuda, De Gioia, Di Massimo, Dusi, Gerber, Leonardi, Long, Lorenzetti, Mammana, Marchetto, Mereghetti, Panetti, Paolucci, Pegoretti, Pozzi, Santavicca, Sebastiani G., Subrizi, Zaffiri. all. De Marco arb. Damasco (Napoli)? g.d.l. Belvedere (Roma) e Masetti (Arezzo)? quarto uomo: Costantino (Milano)

