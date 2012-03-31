ECCELLENZA, TABELLINI XVI GIORNATA
ECCELLENZA, TABELLINI XVI GIORNATA Eccellenza – XVI giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Petrarca Padova v Marchiol Mogliano 9-12 (1-4) San Gregorio Catania v Rugby Reggio 13-22 (0-4) Estra I Cavalieri Prato v Femi-CZ Vea Rovigo 27-23 (4-1) Banca Monte Parma Crociati v Cammi Calvisano 14-18 (1-4) domani – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio Classifica: Estra I Cavalieri Prato* punti 59; Cammi Calvisano punti 56; Petrarca Padova e Femi-Cz Vea Rovigo punti 50; Marchiol Mogliano 49; Rugby Reggio 23; Mantovani Lazio** e L’Aquila Rugby** punti 22; BancaMonte Parma Crociati* 20; San Gregorio Catania 16 *Estra I Cavalieri Prato e BancaMonteParma Crociati quattro punti di penalizzazione **una partita in meno Prossimo turno – XVII giornata – 14.04.12 – ore 16.00 Marchiol Mogliano v Rugby Reggio Banca Monte Parma Crociati v Petrarca Padova Femi-CZ Vea Rovigo v L’Aquila Rugby Mantovani Lazio v San Gregorio Catania Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato Iolo (PO), Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 31 marzo Eccellenza, XVI giornata Estra I Cavalieri Prato v Femi-CZ Vea Rovigo 27-23 (4-1) Marcatori: p.t. 16’ m Ngawini tr Bocchino (7-0); 20’ cp Basson (7-3); 29’ m. Berryman tr. Bocchino (14-3); 34’ m. Persico tr Basson (14-10); 39’ m. Berryman tr. Bocchino (21-10); 40’ cp. Basson (21-13); s.t. 5’ cp. Bocchino (24-13); 7’ cp. Basson (24-16), 12’ cp. Bocchino (27-16); 24’ m. Wilson tr Basson (23-23) Estra I Cavalieri Prato: Berryman (65 Wakarua); Von Grumbkow, Majstorovic (77 Murgier), Chiesa, Ngawini; Bocchino, Callori (53 Patelli); Saccardo, Belardo, Petillo (27-33 temp. Cazzola; 83 Boscolo); Nifo (74 Cazzola), Bernini; Ryan, Lupetti (53 Giovanchelli), Borsi (32 pt Stefani – 60 Marino) All.: De Rossi A./Frati F. Femi-CZ Vea Rovigo: Basson; Pavan, Pace, Van Niekerk (76 Pedrazzi), Bacchetti; Duca, Zanirato (54 Wilson); Scholtz (46 Lubian E.), Cristiano, Persico; Montauriol, Ferro (54 Maran); Ceglie (25 pt Ravalle), Giazzon (46 Mahoney), Quaglio (41 Lombardi) All:. Roux. Arb. Mitrea (Treviso) G.d.l. Belvedere (Roma), Lento (Udine) Quarto uomo: Valbusa (Treviso) Note: tempo sereno, campo in ottime condizioni, temperatura mite, spettatori 1500 circa, tra cui il tecnico della nazionale azzurra Jacques Brunel, e le rappresentative di SC Neuenheim (Germania), Firenze Rugby Club, Minirugby Cavalieri, Sesto Rugby, Gispi Rugby Prato, Alton RFC (Inghilterra), Unione Rugby Prato Sesto, Bryanstone College (sudafrica), Valdisieve Rugby. Punti conquistati: Cavalieri 4; Rovigo 1. Calciatori: Bocchino 5 su 5 (3 su 3 tr, 2 su 2 cp), Basson 5 su 5 (2 su 2 tr, 3 su 3 cp) Man of the match: Riccardo Bocchino (Cavalieri) Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 31 marzo 2012 Eccellenza, XVI giornata Banca Monte Parma Crociati v Cammi Calvisano 14-18 Marcatori: 10' cp Griffen (0-3), 20' cp Griffen (0-6), 28' cp Griffen (0-9), 33' cp Griffen (0-12), 40' meta Manici (5-12), 43' cp Griffen (5-15); s.t. 8' cp Zucconi (8-15); 28' cp Zucconi (11-15), 31' cp Griffen (11-18), 74' cp Zucconi (14-18) Banca Monte Crociati: Rubini, Alberghini, En Naour, Morisi, Casalini (63' McCann), Zucconi, Ireland, Caffini, Delnevo, Ruffolo E. (74' Sciacca), Fletcher (34' Gerosa), Mandelli (capitano), Coletti (54' Tripodi), Manici (44' Festuccia), Goegan (66' Pepoli). A disp. Sciacca, Gennari, Damiani. All. Mazzariol Cammi Calvisano: Berne, Appiani, Smith, Castello, Visentin, Griffen (capitano), Canavosio, Vunisa, Scanferla, Birchall, Hehea, Erasmus, Costanzo (51' Morelli), Maistri, Lovotti (57' Nicol). A disp. Gavazzi, Andreotti, Pavin, Sossi, Bergamo, Aluigi. All. Cavinato Arbitro: Falzone di Padova Guardalinee: Spadoni di Padova e Sorrentino di Milano Quarto uomo: Gobbi di Piacenza Man of the match: Griffen (CC) Cartellini: 74' giallo Canavosio (CC) Note: giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni, spettatori 350 circa, punti in classifica Banca Monte Crociati 1, Cammi Calvisano 4 Nicolosi (CT), Campo Sportivo “Monti Rossi” – sabato 31 marzo 2012 Eccellenza, XVI giornata San Gregorio Catania v RugbY Reggio 13-22 Marcatori: p.t.. 12’ cp Griffiths (0-3); 19’ cp Griffiths (0-6); 30’ meta Pucciariello, tr Pucciariello (7-6); 34’ cp Griffiths (7-9); 38’ meta Carra, tr Griffiths (7-16); s.t.: 11’ cp Griffiths (7-19); 13’ cp Pucciariello (10-19); 35’ cp Pucciariello (13-19); 38’ drop Jones (13-22). San Gregorio Catania: Pucciariello; Montanelli (3’ s.t. Leonardi), Daupi, Valcastelli, Giobbe; Todeschini, Calabrese; Doria, Sarto (26’ s.t. Amenta), P. Van der Walt; Sala, Duca; Poloni, Lo Faro (11’ s.t. Privitera), Gentili (26’ s.t. Suaria). A disposizione: Gillingham, Failla, Venturi, Bordonaro. All. Orazio Arancio. Rugby Reggio: Griffiths; Castagnoli, Apperley, Carra, Giannotti (26’ s.t. Bricoli); Jones, Cigarini; Mannato, Vaki (19’ s.t. Balsemin), Perrone; Delendati (6’ s.t. Bezzi), Moore; Cagna (11’ s.t. Lanfredi), Bigi, Fontana (40’ s.t. Rizzelli). A disposizione: Carretta, Larini, Sclavi. All. Roberto Manghi. Arbitro: Damasco (Napoli). Giudici di linea: Sironi (Colleferro), Reale (Bari). Quarto uomo: Masetti (Arezzo). Cartellini: 27’ p.t. giallo Fontana (Rugby Reggio), 36’ p.t. giallo Sala (San Gregorio Catania). Man of the match: Jones (Rugby Reggio). Calciatori: San Gregorio Catania: Pucciariello 3/4 (c.p. 2/3, tr. 1/1), Duca 0/1 (c.p. 0/1); Rugby Reggio: Griffiths 5/7 (c.p. 4/6, tr. 1/1), Jones 1/1 (drop 1/1). Note: Giornata soleggiata, temperatura intorno ai 20 °C, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 600 circa. Punti conquistati: 0-4 Padova, Stadio “Plebiscito” – sabato 31 marzo Eccellenza, XVI giornata Petrarca Padova v Marchiol Mogliano 9-12 Aggiornamenti su www.federugby.it ULTIME DALLE SEDI – POSTICIPO 01.04.12 L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” – domenica 1 aprile 2012, ore 15.00 Eccellenza, XVI giornata – diretta Rai Sport 1 L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio L’Aquila Rugby (convocati): Antonelli, Brandolini, Breglia, Ceccarelli, Cialone, Colaiuda, Cocchiaro, De Swardt, Del Pinto, Di Cicco, Di Massimo, Dusi, Gerber, Leonardi, Long, Lorenzetti, Mammana, Mereghetti, Panetti, Paolucci, Pegoretti, Pozzi, Sebastiani G., Subrizi, Zaffiri Mantovani Lazio (formazione annunciata): De Kock; Sepe F., Manu, Bisegni, Tartaglia; Bruni, Gentile; Mannucci (cap), Ventricelli, Riccioli; Van Jaarsveld, Siddons; Ryan, Fabiani, Cannone a disposizione: Torda, Lorenzini, Nardi, Nitoglia M., Bonavolontà D, Gargiullo, Lo Sasso/Giacometti, Pietrosanti all. Jimenez/De Angelis arb. Marrama (Padova) g.d.l. Boaretto (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Romani (Colleferro)
Redazione