ECCELLENZA, TABELLINI XVII GIORNATA

di Redazione 14/04/2012

Eccellenza – XVII giornata Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato 18-17 (4-1) Mantovani Lazio v San Gregorio Catania 37-16 (4-0) Femi-CZ Vea Rovigo v L’Aquila Rugby 32-25 (5-1) Banca Monte Parma Crociati v Petrarca Padova 19-20 (1-4) Marchiol Mogliano v Rugby Reggio 62-15 (5-0) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* e Cammi Calvisano punti 60; Femi-Cz Vea Rovigo punti 55; Petrarca Padova e Marchiol Mogliano 54; Mantovani Lazio punti 30; L’Aquila Rugby 24; Rugby Reggio 23; BancaMonte Parma Crociati* 21; San Gregorio Catania 16 *quattro punti di penalizzazione Prossimo turno – XVIII giornata – 21.04.12 – ore 16.00 San Gregorio Catania v Marchiol Mogliano Estra I Cavalieri Prato v Banca Monte Parma Crociati Petrarca Padova v Femi-CZ Vea Rovigo – diretta Rai Sport 2 Rugby Reggio v Mantovani Lazio L’Aquila v Cammi Calvisano Calvisano (Bs), Stadio “San Michele” – sabato 14 aprile 2012 Eccellenza, XVII giornata Cammi Calvisano vs Estra I Cavalieri Prato 18-17 (3-7) Marcatori: 6' cp Griffen (3-0), 28’ meta Von Grumbkow tr. Bocchino (3-7) st. 1’ meta Griffen tr. Griffen (10-7), cp Wakarua (10-10), 30' cp Griffen (13-10), 35’ meta Vezzosi tr. Wakarua (13-17) 89’ meta Visentin (18-17) Cammi Calvisano: Berne, Appiani, Pavin (30’ Bergamo), Castello, Visentin, Griffen (capt), Canavosio (67 ‘Palazzani), Vunisa, Scanferla, Birchall, Hehea, Erasmus, Costanzo (70’Morelli), Morelli ( 50’Maistri), Lovotti (62’ Gavazzi A.) A disp. Aluigi, Andreotti, Bellandi, Frapporti, All. Cavinato Estra I Cavalieri Prato: Berryman, Von Grumbkow (63’ Vezzosi), Majstorovic, Chiesa (cap), Murgier, Bocchino (50’Wakarua), Callori (50’ Patelli), Saccardo, Belardo (42’ Marino), Petillo (79’ Boscolo), Nifo (61 Cazzola), Bernini, Ryan, Lupetti ( 55’ Giovanchelli), De Gregori. A disp. Stefani All. De Rossi, Frati Arbitro: sig. Pennè di Milano Guardalinee: Marrama (Padova), Lento (Udine) Quarto uomo: Filizzola (Udine) Man of the match: Paul Griffen Cartellini: giallo Belardo (Prato), De Gregori (Prato) Note: giornata uggiosa, spettatori 2000 circa Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 14 aprile 2012 Eccellenza, XVII giornata Banca Monte Parma Crociati v Petrarca Padova 19-20 Marcatori: 7' cp Zucconi (3-0); 10' cp Hickey (3-3); 18' m. tecnica tr Hickey (3-10); 24' m. Bortolussi tr Hickey (3-17); 35' cp Zucconi (6-17); 38' m. Festuccia tr. Zucconi (13-17); 6' cp Hickey (13-20); 26' cp. Zucconi (16-20); 39' cp Zucconi (19-20) Banca Monte Crociati: Rubini, Alberghini (40' st. Gennari), En Naour (24' st. Damiani), Morisi, McCann, Zucconi, Ireland, Caffini, Delnevo, Van Vuren (25' pt. Ruffolo E.), Fletcher (24' st. Gerosa), Mandelli (cap), Tripodi (1' st. Coletti), Festuccia, Goegan (24' st. Pepoli) all. Mazzariol Petrarca Padova: Hickey, Bortolussi, Ziegler, Sanchez (22' st. Bertetti), Innocenti, Walsh, Travagli, Ansell, Palmer, Bezzati (cap, 22' st. Targa), Cavalieri, Tveraga, Leso, Gega, Furia (35' pt. Damiano) all. Presutti Arbitro: Mitrea di Treviso Guardalinee: Navara di Milano e Brescacin di Treviso Quarto uomo: Favero di Montebelluna Man of the match: Festuccia (BM) Cartellini: 18' giallo Caffini (BM), 36' Damiano (PP), 45' En Enaour (PP) Note: giornata umida, temperatura fresca, terreno in discrete condizioni, spettatori 250 circa, punti in classifica Banca Monte Crociati 1, Petrarca Padova 4 Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 14 aprile 2012 Eccellenza, XVI giornata Mantovani Lazio v San Gregorio Catania Rugby (37 – 16) Marcatori: p.t. 5’ cp De Kock (3-0); 15’ cp Pucciariello (3-3); 16’ cp De Kock (6-3); 28’ meta Siddons (11-3); 32’ cp De Kock (14-3); 36’ cp Pucciariello (14-6); s.t. 7’ meta Gentili tr. Pucciariello (14-13); 9’ cp De Kock (17-13); 14’ cp Pucciariello (17-16); 18’ cp De Kock (20-16); 23’ cp De Kock (23-16); 26’ meta Ryan tr. De Kock (30-16); 40’ meta Bisegni tr. De Kock (37-16) Mantovani Lazio: De Kock; Bruno, Bisegni, Rota, Tartaglia; Bruni (15’ st Gargiullo), Gentile (30’ st Bonavolontà D.); Mannucci (cap) (41’ pt – 5’ st Pietrosanti) (28’ st Pelizzari), Filippucci (28’ st Nardi), Nitoglia; van Jaarsveld, Siddons; Ryan D.(38’ st Torda), Lorenzini (41’ st Ciucci), Cannone (5’ st Pietrosanti). all. De Angelis e Jimenez. San Gregorio Catania: Pucciariello (cap); Venturi (14’ st Giobbe), Daupi, Valcastelli, Gillingham; Failla, Calabrese; Doria, Sarto, van der Walt; Sala, Duca G. (14’ st Amenta); Poloni (36’ st Bordonaro), Lo Faro (1’ st Suaria), Gentili. All: Arancio. Arbitro: sig. Falzone (Padova). G.d.l.: Passacantando (L’Aquila) e Commone (Napoli). Note: giallo a Ryan (Lazio) al 35’ pt. Calciatori: De Kock 8 su 9; Pucciariello 4 su 4 Spettatori: 500 circa. Punti in classifica: Lazio 4, Catania 0. Mogliano Veneto (TV), Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 14 aprile 2012 Eccellenza, XVII giornata Marcatori: p.t. 12' m. Cornwell tr. Fadalti (7-0); 22' m. Fadalti tr. Fadalti (14-0); 27' c.p. Griffiths (14-3); 39' c.p. Fadalti (17-3); 40' m. E. Candiago tr. Fadalti (24-3); s.t. 4' m. Fadalti tr. Fadalti (31-3); 10' m. Mannato tr. Griffiths (31-10); 17' m. Onori tr. Fadalti (38-10); 28' m. Scalvi (38-15); 30' m. Fadalti (43-15); 33' m. Cerioni (48-15); 36' m. Cornwell tr. Endrizzi (55-15); 41' m. Patrizio tr. Endrizzi (62-15) Marchiol Mogliano: Candiago V., Fadalti, Ceccato E. (s.t. 22' Endrizzi), Patrizio, D'Aloja (8' s.t. Onori), Cornwell, Lucchese (31' s.t. Cerioni), Eyre 31' s.t. Bocchi), Candiago E., Orlando, Swanepoel (11' s.t. Fuser), Maso, Ceccato A. (35' s.t. Cenedese), Gianesini (35' s.t. Zara), Meggetto (11' s.t. Pesce). All. Casellato, Properzi. Rugby Reggio: Griffiths, Castagnoli, Apperley, Carbone (5' s.t. Giannotti), Larini, Jones (19' s.t. Delendati), Cigarini (1' s.t. Bricoli), Mannato, Vaki(cap), Balsemin (1' s.t. Carretta), Pulli (1' s.t. Bezzi), Moore, Cagna (1' s.t. Lanfredi), Bigi (1' s.t. Scalvi), Fontana (19' s.t. Rizzelli). All. Manghi. arb. Traversi (Rovigo). g.d.l. Boaretto (Rovigo), Rebuschi (Rovigo). quarto uomo: Fracasso (Padova). Cartellini: 18' p.t. giallo a Vaki (Rugby Reggio); 39' p.t. giallo a Fontana (Rugby Reggio); 20' s.t. giallo a Carretta (Rugby Reggio). Man of the match: Cameron Eyre (Marchiol Mogliano). Calciatori: Fadalti (Marchiol Mogliano) 6/9; Endrizzi (Marchiol Mogliano) 2/2; Griffiths (Rugby Reggio) 2/3. Note: giornata molto nuvolosa, clima mite, temperatura 15°, campo in buone condizioni. 1000 spettatori. Punti conquistati in classifica: Marchiol Mogliano 5; Rugby Reggio 0 Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 14 aprile 2012 Eccellenza, XVII giornata Femi-CZ Vea Rovigo v L’Aquila Rugby 32-25 Marcatori: st. 4' cp Duca (3-0), 24' cp Gerber (3-3), 25' mt Quaglio (8-3), 29' m. Del Pinto tr. Gerber (8–10); 31' mt Wilson tr. Duca (15–10); 36' cp Gerber (15–13) s.t. 2' mt Wilson tr. Duca (22–13); 11' mt Ferro tr. Duca (29–13), 33' meta Gerber tr. Gerber (29–20); 36' cp Duca (32–20);44' mt Lorenzetti (32–25) Femi-CZ Rovigo: M. Wilson; R. Pavan (64' R. Pedrazzi), S. Pace , J. Van Niekerk , A. Bacchetti; D. Duca , M. Zanirato ; M. Ferro (67' Ciochina), M. Barion, A. Persico (61' Lubian E.) ; D. Tumiati J. Montauriol; O. lombardi (52' A. Ceglie), L. Mahoney (cap.) (52' D. Giazzon), N. Quaglio (67' Boccalon) all. Roux L'Aquila Rugby: F. Del Pinto; S. Paolucci, R. Lorenzetti, M. Di Massimo, A. Panetti; D. Gerber, N. Leonardi; A. Cialone, L. Di Cicco, A. Mereghetti; A. Pegoretti (68' Rathore), A.L. Mammana; A. Colaiuda, A. De Swardt (60' Santavicca), D. Subrizi. all. Lorenzetti Arb. Sironi (Colleferro) G.d.l. Bertelli (Brescia), Sorrentino (Milano) Quarto Uomo: Borsetto (Varese) Calciatori: Duca (Femi-Cz Vea) tr. 3/4, c.p. 2/3, Gerber (AQ) c.p. 2/5 tr. 2/3 Cartellini gialli: 28' Bacchetti (Femi-CZ Vea) Cartellini rossi: 55' Van Niekerk (Femi-CZ Vea) Man of the match: Marco Barion (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) Note: giornata coperta, temperatura 18°, terreno in buone condizioni, spettatori 1.400 circa con la gradita presenza di Bernard Thomas apertura rossoblu dal 1975 al 1977. Punti conquistati in classifica: Femi-CZ VEA Rovigo Delta 5; L'Aquila Rugby 1

