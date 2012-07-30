ECCELLENZA, UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2012/2013
di Redazione
30/07/2012
[gallery] ECCELLENZA, UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2012/2013 Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/2013, al via nel fine settimana del 22/23 settembre. Le date definitive verranno comunicate successivamente alla pubblicazione del calendario del Rabodirect PRO12. I Campioni d’Italia del Cammi Calvisano faranno il proprio esordio davanti al pubblico di casa del Peroni Stadium “San Michele”, sfidando la matricola Fiamme Oro Roma nel turno inaugurale. Sfida con una neopromossa anche per I Cavalieri Prato, finalisti della passata stagione, che riceveranno al “Chersoni” l’M-Three San Donà, Campione d’Italia di Serie A 2011/2012. Nella prima giornata in programma anche il derby del Centro-Sud tra la Mantovani Lazio e L’Aquila Rugby, con il Rugby Viadana che - al rientro in Eccellenza - fa visita al Marchiol Mogliano. Al terzo turno è in programma la grande classica tra Petrarca Padova e Vea-FemiCZ Rovigo, mentre la quinta giornata metterà nuovamente di fronte I Cavalieri Prato ed il Cammi Calvisano nella riproposizione dell’ultima serie per il titolo italiana. Alla sesta giornata nuovo derby del Centro Italia tra L’Aquila e Fiamme Oro, mentre il decimo turno prevede due derby: quello emiliano tra Crociati di Parma e Rugby Reggio e la stracittadina della Capitale tra Fiamme Oro e Mantovani Lazio. Il massimo campionato, ampliato da dieci a dodici squadre, conserva invariata la formula della stagione regolare con girone all’italiana e partite di andata e ritorno e qualificazione alle semifinali per le prime quattro classificate della regular season. Le semifinali prevedono la disputa di incontri di andata (11/12 maggio) e ritorno (18/19 maggio). Le vincenti del doppio turno di semifinale si contenderanno il titolo di Campione d’Italia il 25 maggio, nella Finale in gara unica che si disputerà in casa della squadra meglio classificata al termine della regular season. Retrocederà nella Serie A 2013/14 la formazione classificatasi all’ultimo posto in stagione regolare. Questo il calendario completo dell'Eccellenza 2012/13, disponibile anche in allegato in .pdf e sul sito internet ufficiale www.federugby.it I giornata and. 22/23 settembre ore 16.00 – rit. 9/10 febbraio ore 15.00 Marchiol Mogliano v Rugby Viadana Crociati Rugby v Vea-FemiCZ Rovigo Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby 1936 Petrarca Padova v Rugby Reggio I Cavalieri Prato v M-Three San Donà Cammi Calvisano v Fiamme Oro Roma II giornata and. 29/30 settembre ore 16.00 – rit. 16/17 febbraio ore 15.00 L’Aquila Rugby 1936 v Marchiol Mogliano Rugby Viadana v Crociati Rugby Vea-FemiCZ Rovigo v Mantovani Lazio Fiamme Oro Roma v Petrarca Padova Rugby Reggio v I Cavalieri Prato M-Three San Donà v Cammi Calvisano III giornata and. 06/07 ottobre ore 16.00 – rit. 02/03 marzo ore 15.00 Marchiol Mogliano v Rugby Reggio Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma Crociati Rugby v M-Three San Donà Mantovani Lazio v Cammi Calvisano Petrarca Padova v Vea-FemiCZ Rovigo I Cavalieri Prato v L’Aquila Rugby 1936 IV giornata and. 27/28 ottobre ore 15.00/16.00 – rit. 09/10 marzo ore 15.00 Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano Rugby Reggio v Rugby Viadana Cammi Calvisano v Crociati Rugby M-Three San Donà v Mantovani Lazio Vea-FemiCZ Rovigo v I Cavalieri Prato L’Aquila Rugby 1936 v Petrarca Padova V giornata and. 03/04 novembre ore 15.00 – rit. 23/24 marzo ore 15.00 Marchiol Mogliano v Vea-FemiCZ Rovigo Rugby Viadana v L’Aquila Rugby 1936 Crociati Rugby v Mantovani Lazio Petrarca Padova v M-Three San Donà I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano Fiamme Oro Roma v Rugby Reggio VI giornata and. 10/11 novembre ore 15.00 – rit. 30 marzo ore 15.00 Cammi Calvisano v Marchiol Mogliano M-Three San Donà v Rugby Viadana Crociati Rugby v I Cavalieri Prato Mantovani Lazio v Petrarca Padova Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Reggio L’Aquila Rugby 1936 v Fiamme Oro Roma VII giornata and. 24/25 novembre ore 15.00 – rit. 06/07 aprile ore 16.00 Marchiol Mogliano v Crociati Rugby Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio Petrarca Padova v Cammi Calvisano Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà Rugby Reggio v L’Aquila Rugby 1936 VIII giornata and. 01/02 dicembre ore 15.00 – rit. 13/14 aprile ore 16.00 M-Three San Donà v Marchiol Mogliano I Cavalieri Prato v Rugby Viadana Crociati Rugby v Petrarca Padova Mantovani Lazio v Rugby Reggio Vea-FemiCZ Rovigo v Fiamme Oro Roma Cammi Calvisano v L’Aquila Rugby 1936 IX giornata and. 22/23 dicembre ore 15.00 – rit. 20/21 aprile ore 16.00 Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio Rugby Viadana v Cammi Calvisano Fiamme Oro Roma v Crociati Rugby L’Aquila Rugby 1936 v Vea-FemiCZ Rovigo Petrarca Padova v I Cavalieri Prato Rugby Reggio v M-Three San Donà X giornata and. 05/06 gennaio ore 15.00 – rit. 27/28 aprile ore 16.00 I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano Petrarca Padova v Rugby Viadana Crociati Rugby v Rugby Reggio Mantovani Lazio v Fiamme Oro Roma Cammi Calvisano v Vea-FemiCZ Rovigo M-Three San Donà v L’Aquila Rugby 1936 XI giornata 26/27 gennaio ore 15.00 – rit. 04/05 maggio ore 16.00 Marchiol Mogliano v Petrarca Padova Rugby Viadana v Mantovani Lazio L’Aquila Rugby 1936 v Crociati Rugby Vea-FemiCZ Rovigo v M-Three San Donà Fiamme Oro Roma v I Cavalieri Prato Rugby Reggio v Cammi Calvisano Semifinali andata 11/12 maggio 4° classificata v 1° classificata 3° classificata v 2° classificata ritorno 18/19 maggio 1° classificata v 4° classificata 2° classificata v 3° classificata Finale: 25 maggio Campi di gara Marchiol Mogliano Stadio “Maurizio Quaggia” Via Ronzinella, Mogliano Veneto (TV) Mantovani Lazio Centro Sportivo “Giulio Onesti” Via dei Campi Sportivi 48, Roma L’Aquila Rugby 1936 Stadio “Tommaso Fattori” Viale Gran Sasso, L’Aquila Crociati Rugby FC Stadio “XXV Aprile” Cortile San Martino, Parma Vea-FemiCZ Rovigo Stadio “Mario Battaglini” Viale Algieri 45, Rovigo Rugby Reggio Campo “Crocetta Canalina” Via Assalini 7, Reggio Emilia Petrarca Padova Stadio Plebiscito Via Memo Geremia 2, Padova Cammi Calvisano Peroni Stadium “San Michele” Via San Michele 102, Calvisano (BS) I Cavalieri Prato Stadio “Enrico Chersoni” Via Didaco Bessi 5, Iolo (PO) Rugby Viadana Stadio “Luigi Zaffanella” Via Learco Guerra 11, Viadana (MN) GS Fiamme Oro Roma Centro Sportivo Fiamme Oro Via Portuense 1680, Roma M-Three San Donà Stadio “Romolo Pacifici”
