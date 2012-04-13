ECCELLENZA, VIA AL SONDAGGIO PER L'MVP 2011/2012
di Redazione
ECCELLENZA, VIA AL SONDAGGIO PER L’MVP 2011/2012 Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che ha preso il via oggi il processo che porterà all’elezione del Giocatore dell’Anno per il Campionato Italiano d’Eccellenza 2011/2012. Come nella passata stagione le dieci Società partecipanti al massimo campionato nazionale indicheranno entro lunedì 16 aprile il proprio candidato, scelto dai componenti delle rispettive rose, e sempre nella giornata di lunedì sulla home page del sito internet federale www.federugby.it saranno resi noti i nomi dei dieci giocatori che si contenderanno il titolo di Giocatore dell’Anno. Il sondaggio sarà accessibile anche dalla pagina Facebook ufficiale della FIR (www.facebook.com/federugby) e tutti gli appassionati potranno iniziare da subito a votare il proprio beniamino. Nella passata stagione il titolo di MVP del massimo campionato italiano andò al flanker del Petrarca Padova Marco Barbini, di recente protagonista con la maglia dell’Italia Emergenti nella vittoria centrata a L’Aquila contro England Students, che si aggiudicò oltre duemila voti sui circa settemila pervenuti precedendo altre due terze linee: Diego Del Nevo dei Crociati e Claudio Mannucci, trascinatore della Mantovani Lazio. Sarà possibile votare dal pomeriggio di lunedì 16 aprile sino a venerdì 18 maggio, vigilia della seconda e potenzialmente decisiva partita della serie di Finale dell’Eccellenza nel corso della quale verrà annunciato l'MVP 2011/2012.
