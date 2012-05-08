Home Senza categoria ECCELLENZA, VIA ALLA PREVENDITA ONLINE BIGLIETTI FINALE-1

ECCELLENZA, VIA ALLA PREVENDITA ONLINE BIGLIETTI FINALE-1

di Redazione 08/05/2012

Roma – Sabato alle 16.30 gli Estra I Cavalieri Prato ricevono sul campo di casa del "Chersoni" il Cammi Calvisano nella prima gara della serie finale del Campionato Italiano d'Eccellenza 2011/2012. Da oggi, sul sito ufficiale degli Estra I Cavalieri Prato, è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla sfida tra il XV toscano del duo De Rossi-Frati ed i gialloneri bresciani di Andrea Cavinato. CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI I prezzi dei biglietti variano dai 14€ ai 10€ per gli interi, mentre i ridotti di Tribuna Centrale saranno in vendita al prezzo di 7€ per gli U18. Ingresso gratuito per gli U18 nelle tribune laterali. Questi i prezzi dei biglietti in dettaglio: Tribuna Centrale Gialla 14€ Tribuna Centrale Rossa (intero) 14€ Tribune Laterali Verdi e Blu 10€ Tribuna Centrale Rossa (ridotto*) 7€ note: entrata gratuita per i minori di 18 anni sulle tribune laterali. *ridotto per i minori di 18 anni che occupano il posto a sedere.

