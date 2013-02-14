VIADANA, LA FORMAZIONE PER IL DERBY COI CROCIATI
di Redazione
14/02/2013
E’ di scena la seconda giornata del girone di ritorno con il Rugby Viadana che va in trasferta in casa dei Crociati. Il bilancio di questa stagione tra le due formazioni è appannaggio dei gialloneri con tre successi in altrettante sfide tra Trofeo Eccellenza e campionato. Gara programmata sul terreno sintetico n. 1 di Moletolo che quindi pone qualche interrogativo in più dal punto di vista della performance. Lo staff tecnico viadanese è inoltre alle prese con qualche dubbio di formazione da sciogliere nelle prossime ore riguardante lo stato di forma di alcuni atleti. “Oltre a Minari ed ai due gemelli Pavan che sono indisponibili – sottolinea Antonio Zanichelli – stiamo valutando le condizioni di Monfrino e Pascu usciti acciaccati nell’ultima sfida di campionato contro Mogliano. Per quel che riguarda il terreno sintetico, per noi è la prima esperienza; rimarrà asciutto per tutta la durata del match e dovremo tenere conto anche di un’elasticità differente rispetto ad un terreno di gioco tradizionale. Giocheremo senza guardare la classifica, contrariamente faremmo un errore imperdonabile perché i Crociati provengono da una partita importante contro Rovigo e sono consapevoli che ogni punto raccolto da qui a Maggio sarà fondamentale per puntare alla salvezza.” RUGBY VIADANA (probabile formazione): Fenner; Robertson, Tizzi, Pizarro, Sintich; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Monfrino, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese. A disp.: Denti, Marchini, Cagna, Moreschi, Pelizzari, Bronzini, Cipriani, Albano Viadana Rugby - Ufficio Stampa Alessandro Soragna Mob. +39.345.1720537 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbyviadana.it ( http://www.rugbyviadana.it )
