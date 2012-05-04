ECCELLENZA, WEEK-END DECISIVO CON LE SEMIFINALI DI RITORNO
di Redazione
04/05/2012
ECCELLENZA, WEEK-END DECISIVO CON LE SEMIFINALI DI RITORNO Roma – Fine settimana decisivo per il Campionato Italiano d'Eccellenza con le gare di ritorno del turno di semifinale. Domani alle 17.30, al “San Michele” di Calvisano, il neopromosso Cammi guidato da Andrea Cavinato insegue la qualificazione alla serie di finale ma, per raggiungere l’obiettivo, i gialloneri capitanati dall’ex mediano di mischia azzurro Paul Griffen – vincitori della stagione regolare – devono ribaltare il 14-8 subito la scorsa settimana in casa della Femi-CZ Rovigo, capace di rimontare davanti al proprio pubblico lo svantaggio della prima frazione di gioco e di centrare un successo che i Bersaglieri – sempre vittoriosi nei tre confronti diretti di stagione contro Calvisano – sembrano in grado di poter difendere nella sfida di ritorno. Dal “San Michele” diretta tv su Rai Sport 1 ed in streaming sul portale http://raisport.rai.it ( http://raisport.rai.it ) L’indomani, sempre alle 17.30 ma in diretta su Rai Sport 2 ed in streaming sul portale dell’emittente di stato, tocca invece ad Estra I Cavalieri Prato e Marchiol Mogliano tornare a sfidarsi nella gara di ritorno per conquistare quella che, per entrambe le formazioni, sarebbe la prima finale della storia. I toscani di De Rossi e Frati godono inevitabilmente dei favori del pronostico dopo aver espugnato nel finale della gara d’andata il “Quaggia” per 24-29 ma i trevigiani di Casellato e Properzi proveranno a coronare sino in fondo una stagione comunque da incorniciare provando a sovvertire risultato e pronostici. ULTIME DALLE SEDI Calvisano, Stadio “San Michele” – sabato 5 maggio, ore 17.30 Eccellenza, semifinale ritorno – diretta Rai Sport 1 Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo Cammi Calvisano (formazione annunciata): Berne; Canavosio, Smith, Frapporti, Bergamo; Griffen (cap), Palazzani; Vunisa, Scanferla, Birchall; Beccaris, Erasmus; Costanzo, Morelli, Lovotti a disposizione: Violi, Maistri, Stevens, Bellandi, Pavin, Visentin, Appiani, Gavazzi A. all. Cavinato Femi-CZ Vea Rovigo (formazione annunciata): Basson; Pavan R., Pedrazzi, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Scholtz, Cristiano, Persico; Maran, Tumiati; Ceglie, Mahoney (cap.), Quaglio a disposizione: Giazzon, Boccalon, Lombardi, Barion, Ferro, Lubian E., Zanirato Mi., Lubian L. all. Roux arb. Passacantando (L’Aquila) g.d.l. Blessano (Treviso), Marchesin (Venezia) quarto uomo: Favero (Treviso) Così all’andata (28.04.12) (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Femi-CZ Rovigo v Cammi Calvisano 14-8 (4-1) Così in regular season Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo 14-20 (6° giornata, 04.12.11) Femi-CZ Vea Rovigo v Cammi Calvisano 44-3 (15° giornata, 25.03.12) Precedenti Giocate: 41 Vittorie Calvisano: 17 (13 a Calvisano, 4 a Rovigo) Pareggi: 1 (a Calvisano) Vittorie Rovigo: 23 (16 a Rovigo, 7 a Calvisano) Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 6 maggio, ore 17.30 Eccellenza, semifinale ritorno – diretta Rai Sport 2 Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano Estra I Cavalieri Prato: info su www.icavalieri.it/www.federugby.it all. De Rossi A./Frati F. Marchiol Mogliano: info su www.moglianorugby.it/www.federugby.it all. Casellato arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Damasco (Napoli), Pier’Antoni (Roma) quarto uomo: Romani (Colleferro) Così all’andata (29.04.12) (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato 24-29 (1-4) Così in regular season Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato 12-7 (5° giornata, 26.11.11) Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano 22-19 (14° giornata, 10.03.12) Precedenti Giocate: 9 Vittorie Mogliano: 2 (1 a Mogliano, 1 a Prato) Pareggi: - Vittorie Prato: 7 (3 a Prato, 4 a Mogliano) Classifica marcatori (aggregata) Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) 234 punti (5 m., 46 tr., 39 cp.) Fadalti (Marchiol Mogliano) 221 (6 m., 34 tr., 41 cp.) Hickey (Petrarca Padova) 190 (1 m, 34 tr., 39 cp.) Griffen (Cammi Calvisano) 151 (2 m., 21 tr., 32 cp.) De Kock (Mantovani Lazio) 144 (1 m., 20 tr., 33 cp.) Gerber (L’Aquila Rugby) 144 (2 m., 10 tr., 37 cp., 1 drop) Basson (Femi-CZ Vea Rovigo) 115 (1 m., 12 tr., 20 cp., 3 drop) Griffiths (Rugby Reggio) 95 (1 m., 12 tr., 21 cp., 1 drop) Zucconi (Banca Monte Parma Crociati) 94 (1 m., 7 tr., 25 cp) Pucciariello (San Gregorio) 92 (1 m., 12 tr., 21 cp.) Classifica marcatori (play-off) Fadalti (Marchiol Mogliano) 14 punti (4 cp., 1 tr.) Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) 12 punti (4 cp.) Lucchese (Marchiol Mogliano) 10 punti (2 mete) Duca D. (Femi-CZ Vea Rovigo) 6 punti (2 cp.) Nifo (Estra I Cavalieri Prato) 5 punti (1 meta) De Gregori (Estra I Cavalieri Prato) 5 punti (1 meta) Hehea (Cammi Calvisano) 5 punti (1 meta) Bacchetti (Femi-CZ Vea Rovigo) 5 punti (1 meta) Ngawini (Estra I Cavalieri Prato) 5 punti (1 meta) Griffen (Cammi Calvisano) 3 punti (1 cp.) Basson (Femi-CZ Vea Rovigo) 3 punti (1 drop) Bocchino (Estra I Cavalieri Prato) 2 punti (1 tr.) Classifica metamen (al termine della stagione regolare) Bortolussi (Petrarca Padova) 12 mete Ngawini (Estra I Cavalieri Prato) e Candiago E. (Marchiol Mogliano) 9 Berryman (Estra I Cavalieri Prato) 8 Von Grumbkov (Estra I Cavalieri Prato) 7 Fadalti (Marchiol Mogliano), Van Niekerk (Femi-CZ Vea Rovigo), Visentin, Vunisa (Cammi Calvisano) 6 Bacchetti, Basson (Femi-CZ Vea Rovigo), Canavosio, (Cammi Calvisano), Spragg, Ziegler (Petrarca Padova), Mannucci, Manu, Pelizzari, Siddons (Mantovani Lazio), Wakarua (Estra I Cavalieri Prato), Cornwell ed Orlando (Marchiol Mogliano) 5 Nota Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali, disputati con formula ad eliminazione diretta, risulta qualificato il soggetto affiliato la cui squadra nei due incontri abbia totalizzato la maggior somma di punti attribuiti come stabilito sub A) primo comma. Qualora i due soggetti affiliati abbiano conseguito parità di punteggio in classifica, sarà dichiarato vincitore il soggetto affiliato che, al termine dei due incontri: 1) abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti; 2) abbia segnato il maggior numero di mete 3) abbia segnato il maggior numero di mete trasformate; 4) abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati
CALVISANO IN FINALE
LA FEMI-CZ VEA SFIDA CALVISANO PER ACCEDERE ALLA FINALE
