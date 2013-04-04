Home Senza categoria [ECCELLNZA] RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER LE FIAMME ORO

di Redazione 04/04/2013

Questo girone di ritorno, così avaro di punti, e ancor più di soddisfazioni, per i colori reggiani, pretende una decisa sterzata: insomma, se

davvero in casa rossonera ancora si cullano sogni di una posizione finale abbastanza vicina al centro della classifica, è venuto il tempo di dar loro

corpo.



Accade però che l’immediato esame-verità si debba svolgere su di un campo non certo facile: sul terreno cioè di quell’Aquila Rugby 1936, ancor

più affamato di punti, così da continuare a tenere a debita distanza i Crociati Parma, rivali diretti nella lotta per non occupare quell’ultimo

postaccio della classifica che significa caduta in serie A.



Quella di sabato (Stadio Tommaso Fattori, ore 16) si presenta dunque come una partita di assoluto agonismo, e su questo nessuno mai avrebbe potuto

nutrire dubbi, conoscendo le sane tradizioni di casa; ora per di più rafforzato dalle diverse, e opposte, necessità delle due contendenti.



All’appuntamento mister Sandro Ghini arriva ancora una volta con una formazione un po’ corta, dovendo confermare l’assenza di Viliami Vaki (il

cui reinserimento sabato scorso ha finito per rivelarsi precoce). E’ possibile inoltre che venga tentato qualche esperimento, con cambio di ruoli

(il più probabile: l’avanzamento di Malneeck tra i centri, il contemporaneo arretramento di Castagnoli ad estremo).



Per cui, a conti fatti, questa dovrebbe essere la formazione rossonera: Castagnoli, Daupi, Malneeck, Mantovani, Giannotti, Bricoli, Cigarini, De

Bruin, Mannato, Scalvi Filippo, Perrone, Pulli, Rizzelli, Scalvi Giovanni, Fontana.



a disposizione: Lanzano, Bigi, Lanfredi, Delendati, Bezzi, Torlai, Torri, Silva







