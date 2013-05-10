[ECCLLENZA] CALVISANO, LA FORMAZIONE PER LA SEMIFINALE D'ANDATA
di Redazione
10/05/2013
CALVISANO, LA FORMAZIONE PER LA SEMIFINALE D'ANDATA
A due giorni dalla semifinale di andata del Campionato d’Eccellenza 2012/2013, che si giocherà domenica 12 maggio alle ore 17.00 (differita Rai
Sport 2 ore 20.00, la diretta dell’incontro sarà disponibile esclusivamente in streaming sul portale raisport.rai.it) sul campo dello Stadio
Chersoni di Prato tra Estra I Cavalieri Prato v Cammi Rugby Calvisano, l’allenatore giallonero Andrea Cavinato prova a stendere una probabile
formazione, tentando di mantenere il quindici, che hanno terminato le Regular Season, reinserendo un recuperato Andrea Marcato tra i mediani dovendo
fare i conti un Paul Griffen acciaccato, come il seconda linea Paino Hehea. In prima linea rientra dal primo minuto Salvatore Costanzo.
Questa l’ipotetica formazione del Calvisano:
Berne, Bergamo/De Jager, Vilk, Picone, Canavosio, Griffen/Marcato, Palazzani, Vunisa, Scanferla, Cicchinelli, Hehea/Beccaris, Adreotti/Erasmus,
Costanzo, Ferraro, Lovotti/Scarsini.
A disposizione: Gavazzi, Beccaris/Hehea, Coletti, Erasmus/Andreotti, Marcato/Griffen, Visentin, De Jager/Bergamo, Scarsini/Lovotti.
A due giorni dalla semifinale di andata del Campionato d’Eccellenza 2012/2013, che si giocherà domenica 12 maggio alle ore 17.00 (differita Rai
Sport 2 ore 20.00, la diretta dell’incontro sarà disponibile esclusivamente in streaming sul portale raisport.rai.it) sul campo dello Stadio
Chersoni di Prato tra Estra I Cavalieri Prato v Cammi Rugby Calvisano, l’allenatore giallonero Andrea Cavinato prova a stendere una probabile
formazione, tentando di mantenere il quindici, che hanno terminato le Regular Season, reinserendo un recuperato Andrea Marcato tra i mediani dovendo
fare i conti un Paul Griffen acciaccato, come il seconda linea Paino Hehea. In prima linea rientra dal primo minuto Salvatore Costanzo.
Questa l’ipotetica formazione del Calvisano:
Berne, Bergamo/De Jager, Vilk, Picone, Canavosio, Griffen/Marcato, Palazzani, Vunisa, Scanferla, Cicchinelli, Hehea/Beccaris, Adreotti/Erasmus,
Costanzo, Ferraro, Lovotti/Scarsini.
A disposizione: Gavazzi, Beccaris/Hehea, Coletti, Erasmus/Andreotti, Marcato/Griffen, Visentin, De Jager/Bergamo, Scarsini/Lovotti.
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, ECCELLENZA, MOGLIANO v VIADANA APRE LA VOLATA SCUDETTO
Redazione