Ecco la formazione per il Galles

di Redazione 18/03/2010

Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Galles sabato 20 marzo al Millennium Stadium di Cardiff nella quinta, conclusiva giornata dell’RBS 6 Nazioni 2010. L’incontro si disputerà alle ore 14.30 locali (15.30 in Italia) e verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2, mentre dalle ore 17.30 è prevista la differita su La7. Il CT azzurro, dopo la sconfitta subita a Parigi contro la Francia domenica scorsa, apporta quattro cambi alla formazione titolare da opporre al XV gallese nella sfida che può valere la quarta posizione finale nel Torneo, due dei quali subordinati alle visite mediche a cui verranno sottoposti in serata il flanker Paul Derbyshire ed il seconda linea Carlo Antonio Del Fava. Nella linea dei trequarti Andrea Masi abbandona il ruolo di ala a favore di Kaine Robertson e rileva tra i centri Gonzalo Canale, mentre vengono confermati e completano il reparto l’estremo McLean, il primo centro Garcia e Mirco Bergamasco all’ala. In mediana Craig Gower all’apertura divide per la seconda volta in carriera la cabina di regia con Pablo Canavosio che, al cap numero trenta, rileva da Tito Tebaldi la maglia numero nove di mediano di mischia: Gower e Canavosio tornao a formare la coppia vista solo per quaranta minuti lo scorso giugno a Canberra contro l’Australia. Una novità anche in terza linea, dove il flanker del Petrarca Padova Paul Derbyshire potrebbe conquistare la sua prima maglia da titolare e fare reparto con il numero otto Alessandro Zanni e con Mauro Bergamasco che, all’ottantaquattresima partita internazionale, diventa il secondo Azzurro più presente di tutti i tempi – il più presente tra gli atleti in attività - dopo Alessandro Troncon. Possibile rientro in seconda linea per Carlo Del Fava, che fa coppia con Quintin Geldenhuys, mentre Mallett conferma integralmente la prima linea formata da Castrogiovanni, capitan Ghiraldini e Perugini, sempre titolari dall’inizio del Torneo. Se Derbyshire e Del Fava, che hanno accusato problemi muscolari nel corso dell’allenamento svolto stamane a Cardiff, dovessero essere costretti al forfait, Mallett schiererebbe dal primo minuto Josh Sole in terza linea e Marco Bortolami in seconda, con in panchina Valerio Bernabò e Manoa Vosawai che, convocati precauzionalmente, raggiungeranno in serata i compagni nella capitale gallese. Sabato al Millennium, Galles ed Italia si affrontano per la diciassettesima volta nella loro storia: il bilancio è favorevole ai Dragoni in maglia rossa, vittoriosi in tredici occasioni contro le due dell’Italia che, nel 2006, pareggiò 18-18 proprio a Cardiff. Direzione di gara affidata al trentunenne inglese Wayne Barnes. ITALIA 15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 18 caps) 14 Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 45 caps) 13 Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 50 caps) 12 Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 17 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 70 caps) 10 Craig GOWER (Bayonne, 10 caps) 9 Pablo CANAVOSIO (MPS Viadana, 29 caps) 8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 41 caps) 7 Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 83 caps) 6 Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps)/Josh SOLE (MPS Viadana, 45 caps) 5 Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 10 caps) 4 Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps)/ Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 81 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 66 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 28 caps) - capitano 1 Salvatore PERUGINI (Bayonne, 70 caps) a disposizione 16 Fabio ONGARO (Saracens, 68 caps) 17 Matias AGUERO (Saracens, 16 caps) 18 Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 81 caps)/Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 13 caps) 19 Josh SOLE (MPS Viadana, 45 caps)/Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 5 caps) 20 Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 10 caps) 21 Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 2 caps)* 22 Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, 55 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” All. Nick Mallett @Andrea Cimbrico | FIR

