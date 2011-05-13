EDOARDO LUBIAN IN CORSA PER IL PREMIO QUALE MIGLIOR ATLETA DELCAMPIONATO DI ECCELLENZA
di Redazione
13/05/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 103 del 13.05.2011 EDOARDO LUBIAN SCELTO DAI COMPAGNI DI SQUADRA PER PARTECIPARE AL PREMIO QUALE MIGLIOR ATLETA DELCAMPIONATO DI ECCELLENZA Roma - Dieci giocatori si contenderanno a colpi di voti la palma di miglior atleta del massimo campionato nazionale di rugby. Ad assegnare il titolo di MVP dell'Eccellenza 2010/2011 saranno tifosi ed appassionati che, a partire da questo pomeriggio e sino alla mezzanotte del 28 maggio, a conclusione della Finale-scudetto, potranno indicare il proprio giocatore preferito partecipando al sondaggio pubblico su www.federugby.it I dieci candidati, uno per ciascuna Società impegnata nella stagione regolare del Campionato Italiano d'Eccellenza, sono stati scelti direttamente dai propri compagni di squadra, tramite una votazione interna alle singole Società del massimo campionato che ha permesso di identificare l'atleta che meglio ha rappresentato i propri colori nel corso della regular season. E le sorprese non sono mancate, permettendo di comporre un panel di candidati al titolo di miglior giocatore dell'Eccellenza 2010/2011 dove giovani talenti dei vivai italiani contendono il titolo di MVP ad alcune vecchie volpi del rettangolo di gioco. I giocatori della Rugby Rovigo Delta hanno scelto di candidare la giovane terza linea Edoardo Lubian che è stato protagonista di un campionato in continua crescita e che nell'incontro con L'Aquila aveva ottenuto la designazione quale man of the match. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
