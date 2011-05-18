EMESSI PRIMI VERDETTI, QUATTRO PROMOSSE ALLA SERIE B
di Redazione
18/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 18.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 18 maggio 2011 SERIE C: EMESSI I PRIMI VERDETTI, QUATTRO PROMOSSE ALLA SERIE B ASD JESOLO RUGBY, VII RUGBY TORINO, RUGBY NOCETO FC, SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA Roma - Il campionato di Serie C ha espresso i primi verdetti indicando i nomi delle quattro squadre promosse alla Serie B: Iesolo Rugby, VII Rugby Torino, Rugby Noceto e San Giorgio Reggio Calabria, prime classificate dei propri Gironi Elite, hanno acquisito il diritto di disputare la stagione sportiva 2011-2012 nel Campionato Nazionale di Serie B. Le quattro squadre promosse hanno disputato la stagione 2010-2011 inserite nei Gironi dâElite delle quattro Aree interregionali, eccole nel dettaglio: Area 1, Veneto: squadra promossa: ASD JESOLO RUGBY Area 2, Lombardia/Piemonte/Liguria: squadra promossa: VII RUGBY TORINO Area 3, Emilia Romagna/Toscana/Marche/Umbria/Sardegna: squadra promossa: RUGBY NOCETO FC Area 4, Lazio/Campania/ Abruzzo/Calabria/Puglia/Sicilia: squadra promossa: SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA Per conoscere i nomi delle ulteriori quattro squadre promosse alla Serie B bisognerÃ attendere lâesito della fase finale in programma il 29 maggio e 5 giugno. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
ADDIO AD UMBERTO LEVORATO, FU CAPITANO E CT DELL'ITALRUGBY
Redazione