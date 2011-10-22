Loading...

Emil Banca Bologna sul difficile campo del Gubbio

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2011

(22 ottobre 2011) Si vestono di nero e hanno come allenatore il mitico pilone degli All Blacks Joe Mc Donnel. Il Rugby Gubbio, l'avversario di domenica 23 ottobre di Emil Banca Rugby Bologna, è una squadra molto agguerrita e con una mischia solida, che darà sicuramente filo da torcere ai rossoblù. Gli eugubini, reduci da due sconfitte (con la capolista Jesi e di misura con il Forlì), faranno di tutto per fare punteggio pieno davanti al pubblico di casa. Per i ragazzi di Nicola Aldrovandi sarà dunque un incontro impegnativo, dal risultato incerto. La formazione che scenderà in campo per il Bologna è quasi la stessa di domenica scorso, con la sola sostituzione di capitan Sandri, infortunato, con l'altrettanto esperto Pirona. In panchina rientrano Panella e Bertato, che daranno senz'altro respiro al tecnico rossublù. Conferme per la sorprendente terza linea Magallanes (4 mete in due partite), per Chichinato, che debutterà estremo, per la potente apertura Crescenzo e per Soavi, utility back inarrestabile nelle sue incursioni offensive. Quella di Gubbio è l'ultima partita prima della sosta autunnale (il campionato riprenderà il 13 novembre), periodo nel quale il Bologna potrà recuperare i tanti atleti infortunati e presentarsi al meglio per l'impegnativo confronto con il Parma.
