Emil Banca Rugby Bologna battuto dal Siena 32 a 12

(16 ottobre 2011) Prima sconfitta per il Bologna contro un Siena fisicamente e tatticamente un gradino superiore ai rossoblù. La forza dei toscani si vede fin dall'avvio e al 6° Soavi salva in extremis una meta praticamente fatta per il Siena. Pochi minuti e i toscani con Faleri marcano la meta dopo una lunga serie di fasi nei 22 bolognesi. Bologna sempre in difesa e falloso rimedia due calci entrambi realizzati da Donati. Finale del primo tempo con il Bologna finalmente in attacco, vicinissimo alla meta per ben due volte. Avvio di ripresa lento e confuso, con le squadre poco dinamiche fino a quando il Bologna, con uno scaltro Magallanes pronto a recuperare una palla vagante in area di meta, segna i primi punti della giornata per il Bologna. Il Siena riprende però il dominio del campo e, grazie anche all'espulsione di Sandri, segna due mete praticamente uguali per mano di Mattei, portato in meta dagli avanti dopo travolgenti maul. Alla mezzora, come era accaduto nel primo tempo, il Bologna si sveglia e, grazie a una giocata veloce di Poluzzi, riesce a segnare con un travolgente Montanino. Finale con i rossoblù in attacco che troppo tardi hanno preso la misura degli avversari. Per il Bologna una prova con alti e bassi: troppi placcaggi sbagliati e una mischia che ha servito pochissimi palloni ai trequarti.. I tempo 10 mt Faleri tr Donati (Si), 20 cp Donati (Si), 23 cp Donati (Si), II tempo: 10 mt Magalanes (Bo), 15 mt Mattei (Si), 25 mt Mattei tr Donati (Si), 31 mt Maestrini Lor. Tr Donati (Si), 35 mt Montanino tr Poluzzi (Bo). Cartellino giallo: Maestrini Ma, (Si), Sandri (Bo): Testoni (Rosselli) Chichinato, Soavi, Scorzoni, Bianconi, Crescenzo, Poluzzi, Montanino, Vecchi, Trapani, Magallanes, Da Ros (Pagani), Macchione, Cerfogli (Romita), Sandri (Salizzoni).Rugby Parma 1931 - Rugby Forlì 1979 = 21-20 Firenze Rugby Club - Terni Rugby = 28-14 Rugby Gubbio - Rugby Jesi 70 = 13-38 Foligno Rugby - Amatori Rugby Ascoli = 28-0: Rugby Jesi 70 (10), Cus Rugby Siena (9), Emil Banca Bologna 1928 (5), Rugby Forlì 1979 (5), Rugby Parma 1931 (5), Firenze Rugby Club (5), Foligno Rugby (5), Terni Rugby (4), Rugby Gubbio (1), Amatori Rugby Ascoli (0).