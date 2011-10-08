Loading...

Emil Banca Rugby Bologna: debutto ad Ascoli

08/10/2011

Domenica 9 ottobre, alle 14,30, Emil Banca Rugby Bologna 1928 inizia l’impegnativo campionato di C Elite. Debutto in trasferta contro un avversario quasi sconosciuto per i Bolognesi – l’Amatori Ascoli - che nella passata stagione ha concluso in campionato nella parte bassa della classifica con sole tre vittorie. Un avversario però da non sottovalutare per i ragazzi di Aldrovandi, dato che i bianconeri sono una squadra sì giovane ed inesperta ma ben preparata e con un entusiasmo che potrebbe portarla ad essere una delle sorprese del campionato. Per il Bologna diverse novità, prima tra tutte il nuovo main sponsor: Emil Banca. Dopo un anno nel quale ha sostenuto le squadre giovanili e contribuito in modo determinante alla promozione del rugby nelle scuole, la Cooperativa di credito con sede a Bologna ha deciso di sostenere appieno i programmi di sviluppo del più antico Club rugbistico italiano. Emil Banca subentra pertanto ad Altran Italia, che resta comunque come sponsor di una giovanile e continuerà a sostenere le attività del Rugby Bologna 1928. Nell'incontro con l'Amatori Ascoli – per rimanere con le novità - debutteranno il catanese Trapani e l'espertissimo Pirona, entrambi in seconda linea. Conferme invece, rispetto alla passata stagione, per la mediana, con Poluzzi mediano di mischia e Crescenzo all’apertura. Alle ali Scorzoni e il veterano Testoni; centri Sabbi e Chichinato. A chiudere i trequarti il recuperato Soavi come estremo. Ottima anche la terza linea, con la sicurezza di Montanino e Vecchi, e la forma smagliante di Magallanes. A guidare la mischia sempre Sandri, che in prima linea sarà affiancato da Macchione e Montanile. A disposizione Salizzoni, Pagani, Da Ros, Tarchini, Rosselli, Rosetti e Ventura. Per le giovanili, debutto a Ravenna per l'Under 16 guidata da Marco Minardi.
