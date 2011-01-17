Ennesima vittoria per la Gran Sasso Rugby

Si conclude 12 a 8, e 4 a 1 ai fini della classifica, la partita odierna contro il Frascati.

Una sfida difficile e soffferta, combattuta fino alla fine, caratterizzata da due cartellini rossi e due gialli.

Tre calci piazzati nel primo tempo e uno nel secondo per la squadra che si allena a Villa Sant'Angelo, tutti ad opera di Vincenzo Del Pinto, una meta e un calcio piazzato nel primo tempo per il Frascati.

In 12 partite disputate nel campionato di serie B la prima squadra dell'A.S. Gran Sasso Rugby porta a casa 32 punti ottenendo un'ottima posizione in classifica per una formazione neo promossa.

"Oggi avevamo tanti giocatori fuori, hanno giocato solo 4 titolari e nonostante questo siamo riusciti a vincere e a ottenere 4 punti fondamentali. E' stata una vittoria ottenuta con il cuore. Remiamo tutti insieme nella stessa direzione, vinciamo e in campo ci divertiamo" è il commento del coach del Gran Sasso.