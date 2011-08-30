Loading...

SGARBI: "IRLANDA IN CRISI"? NOI CONCENTRATI SUL NOSTRO GIOCO

Redazione Avatar

di Redazione

30/08/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] SGARBI: âIRLANDA IN CRISIâ? NOI CONCENTRATI SUL NOSTRO GIOCOâ Roma â Dal giorno del successo di Buenos Aires contro lâArgentina U18, di strada Alberto Sgarbi ne ha fatta parecchio: esordio a 22 anni contro il Galles nel 6 Nazioni 2008, una presenza costante nel gruppo della Nazionale maggiore nelle ultime stagioni, un posto conquistato anche nella lista dei trenta che domani sera volerÃ  in Nuova Zelanda per la settima edizione della Rugby World Cup. Per il venticinque centro di Montebelluna, in forza alla Benetton Treviso, quello neozelandese il primo appuntamento iridato: âLâemozione arriverÃ , Ã¨ inevitabile, ma sparirÃ  rapidamente al momento di scendere in campo. Ci aspettano quattro partite difficili nella prima fase, dovremo affrontarle una alla voltaâ. âIl Mondiale Ã¨ una grande avventura, la stiamo preparando nel migliore dei modi con tanto lavoro fisico e grande attenzione sullâorganizzazione di gioco: la vittoria contro la Francia non Ã¨ stata un caso, ma frutto del lavoro di questi anni. Questa squadra italiana ha qualitÃ  e cerca di sfruttarle al meglio ogni volta che scende in campo, ma non dobbiamo guardare troppo avanti o troppo indietro. Come ho detto, Australia, Russia, Stati Uniti ed Irlanda sono tutti avversari importanti. Guardiamo ad una partita dopo lâaltraâ. CLICCA QUI PER LA VIDEO-INTERVISTA AD ALBERTO SGARBI ( http://www.atleticomtv.it/federugby/index.asp?id=2441 ) CLICCA QUI PER SCARICARE LA VIDEO-INTERVISTA AD ALBERTO SGARBI IN HD (rights-free) Intervista ad Alberto Sgarbi - 30 agosto 2011 ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-ad-alberto-sgarbi ) by federugby ( http://soundcloud.com/federugby ) Tra i trequarti azzurri la concorrenza per un posto tra i centri titolari non sembra essere mai stata cosÃ¬ accesa, con atleti come Sgarbi, Canale, Masi, Garcia, Mirco Bergamasco, Matteo Pratichetti e Benvenuti in grado di vestire le maglie dodici e tredici: âLa concorrenza interna Ã¨ sempre stimolante, importante per dare il massimo in ogni momentoâ commenta il centro veneto, che non puÃ² sottrarsi ad unâanalisi dei quattro avversari che attendono lâItalia in prima fase. âDellâAustralia credo ci sia poco da dire, ha appena vinto il Tri-Nations, Ã¨ una squadra estremamente competitiva, con atleti importanti, di grande livello. Ma Russia e Stati Uniti, ribadisco, non vanno sottovalutati: sono squadre in crescita, da affrontare con lo stesso spirito e lo stesso atteggiamento che riserviamo ad ogni altra squadra di alto livello. LâIrlanda la conosciamo bene, Ã¨ una grande realtÃ  del rugby europeo e Mondiale, una squadra esperta e dio qualitÃ . Eâ un avversario difficile, ma batterlo Ã¨ nelle nostre possibilitÃ  per realizzare quello che Ã¨ il nostro obiettivo di squadraâ aggiunge Sgarbi. âGli irlandesi hanno perso tutti i quattro test estivi di preparazione al Mondiale? Eâ un loro problema, non il nostro. Sono una squadra esperta, abituata allâalto livello, e noi abbiamo il dovere di rimanere concentrati sul nostro gioco, sui nostri punti di forza e sulle cose lavorareâ. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico
IL 18 SETTEMBRE A MODENA

CONTATTI STAMPA SQUADRA NAZIONALE IN NUOVA ZELANDA

