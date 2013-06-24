ERRATA CORRIGE _FIAMME E REPARTO MOBILE: UN TOUCH PER LA SOLIDARIETA'
di Redazione
24/06/2013
*ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE*
* *
* *
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
* FIAMME ORO E 1° REPARTO MOBILE: UN TOUCH INSIEME PER LA SOLIDARIETA’*
***Roma* – Oggi, lunedì 24 giugno, alle 18,00, sul campo della caserma “S.
Gelsomini” di Ponte Galeria, avrà luogo un torneo di “touch rugby” dal
sapore particolare. I giocatori, ma anche lo staff e i dirigenti del club
cremisi, divisi in varie squadre, giocheranno per la prima volta in
trasferta sul proprio campo. Infatti, stavolta i padroni di casa saranno i
poliziotti del 1° Reparto Mobile della Polizia di Stato, che a Ponte
Galeria ha la propria sede.
Dunque, poliziotti atleti e non si affronteranno sul campo che di solito
ospita le partite casalinghe delle Fiamme, e lo faranno per sensibilizzare
le donazioni di sangue e midollo a favore della Onlus “L’arcobaleno della
speranza”, cui molti poliziotti del Reparto Mobile di Roma aderiscono da
tempo.
*Roma, 24 giugno 2013*
* **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione