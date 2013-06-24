ERRATA CORRIGE _FIAMME E REPARTO MOBILE: UN TOUCH PER LA SOLIDARIETA'

*ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE** **COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** FIAMME ORO E 1° REPARTO MOBILE: UN TOUCH INSIEME PER LA SOLIDARIETA’****Roma* – Oggi, lunedì 24 giugno, alle 18,00, sul campo della caserma “S.Gelsomini” di Ponte Galeria, avrà luogo un torneo di “touch rugby” dalsapore particolare. I giocatori, ma anche lo staff e i dirigenti del clubcremisi, divisi in varie squadre, giocheranno per la prima volta intrasferta sul proprio campo. Infatti, stavolta i padroni di casa saranno ipoliziotti del 1° Reparto Mobile della Polizia di Stato, che a PonteGaleria ha la propria sede.Dunque, poliziotti atleti e non si affronteranno sul campo che di solitoospita le partite casalinghe delle Fiamme, e lo faranno per sensibilizzarele donazioni di sangue e midollo a favore della Onlus “L’arcobaleno dellasperanza”, cui molti poliziotti del Reparto Mobile di Roma aderiscono datempo.*Roma, 24 giugno 2013** **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito