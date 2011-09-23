Home Senza categoria ERRATA CORRIGE COMUNICATO PETRARCA RUGBY

ERRATA CORRIGE COMUNICATO PETRARCA RUGBY

di Redazione 23/09/2011

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE GRAZIE PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 settembre 2011 GEGA A TREVISO COME “PERMIT PLAYER” Definite le amichevoli della Prima Squadra e dell’Under 20 La convocazione del tallonatore del Benetton Franco Sbaraglini come sostituto al Mondiale in corso dell’infortunato D’Apice, ha portato il Benetton a chiedere il trasferimento temporaneo, come “permit player”, di ORNEL GEGA, tallonatore 21enne del Petrarca, originario dell’Albania, cresciuto proprio a Treviso. Gega raggiunge così Alberto Chillon, regolarmente schierato come mediano di mischia dalla franchigia veneta in queste prime partite di Celtic League. Definito intanto il programma delle prossime amichevoli per la Prima Squadra e per l’Under 20 del Petrarca: domani, sabato 24 settembre, nell’ambito del “Mogliano Rugby Day”, scenderanno in campo a Mogliano contro la formazione padrona di casa l’Under 20 alle 16.00, la Prima Squadra alle 19.30. Domenica 25 settembre alle 11.00 l’Under 20 affronterà in trasferta il Roccia Rubano. Venerdì 30 settembre alle 16.00 si affronteranno alla Guizza le Prime Squadre di Petrarca e Rovigo. Infine doppia sfida per l’Under 20 domenica 2 ottobre al “Centro Geremia” della Guizza a partire dalle 10.30 (con due formazioni) contro Cus Padova e Monselice. Cordiali saluti

