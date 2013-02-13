ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIII GIORNATA
13/02/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma sabato 16 febbraio 2013. Diretta domenicale, alle ore 15:00 su Rai Sport 1, con I Cavalieri Prato che ricevono allo Stadio “Chersoni” il Rugby Reggio. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza - XIII giornata - 16.02.2013 - ore 15.00 Marchiol Mogliano Rugby v L’Aquila Rugby arb. Rizzo (Ferrara) g.d.l. Navarra (Trieste), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Crivellini (Santa Maria la Longa, UD) * Crociati Rugby v Rugby Viadana arb. Bertelli (Azzano Mella, BS) g.d.l. Russo (Milano), Borsetto (Castellanza, VA) quarto uomo: Filizzola (Trezzano Sul Naviglio, MI) * la partita si disputerà al Campo Moletolo, Parma Mantovani Lazio v Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta arb. Passacantando (L’Aquila) g.d.l. Mancini (Frascati, RM), Ranalli (Sulmona, AQ) quarto uomo: Romani (Colleferro, RM) * Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma arb. Mitrea (Postioma di Paese, TV) g.d.l. Rossi (Piacenza), Armanini (Noceto, PR) quarto uomo: Valbusa (Montebelluna, TV) * la partita si disputerà presso gli impianti Memo Geremia, Padova Cammi Rugby Calvisano v M-Three Rugby San Donà arb. Falzone (Montemerlo, PD) g.d.l. Roscini (Legnano, MI), Franzoi (Santa Maria di Sala, VE) quarto uomo: Pulpo (Torbole Casaglia, BS) Eccellenza - XIII giornata - 17.02.2013 - ore 15.00 - Diretta Rai Sport 1 Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio arb. Marrama (Padova) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Cusano (Costa Bissara, VI) quarto uomo: Righini (Carmignano, PO) Classifica: Rugby Viadana punti 50; Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano punti 48; Petrarca Padova punti 38; Vea-FemiCZ Rovigo punti 35; Marchiol Mogliano punto 32; Fiamme Oro Roma punti 24; M-Three San Donà punti 22; Mantovani Lazio punti 21; Rugby Reggio punti 20; L’Aquila Rugby punti 9; Crociati Rugby punti 3. Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
