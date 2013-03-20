(ERRATA CORRIGE) [RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
20/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma, 20 marzo 2013
DESIGNAZIONI ARBITRALI QUATTORDICESIMA GIORNATA ECCELLENZA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata del Campionato
Italiano d’Eccellenza in programma sabato 23 marzo 2013.
La diretta domenicale di RaiSport 1 sarà dedicata all’incontro del “Peroni Stadium” tra Cammi Rugby Calvisano e Estra I Cavalieri Prato.
Queste le designazioni arbitrali in dettaglio:
Eccellenza - XIV giornata – 23.03.2013
ore 15.00
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v Marchiol Mogliano Rugby
arb. Mc Donald (RFU)
g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Borraccetti (Forlì)
L’Aquila Rugby v Rugby Viadana
arb. Sironi (Colleferro, RM)
g.d.l. Belvedere (Roma), Pier’Antoni (Colleferro, RM)
quarto uomo: Paluzzi (Segni, RM)
Mantovani Lazio v Crociati Rugby
arb. Falzone (Montemerlo, PD)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Franzoi (S. Maria di Sala, VE)
quarto uomo: Zucchi (Livorno)
M-Three Rugby San Donà v Petrarca Padova
arb. Traversi (Costa di Rovigo, RO)
g.d.l. Navarra (Trieste), Lento (Tricesimo, UD)
quarto uomo: Crivellini (S. Maria di Longa, UD)
Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma
arb. Marrama (Padova)
g.d.l. Damasco (Arezzo), Cusano (Costabissara, VI)
quarto uomo: Armanini (Noceto, PR)
Eccellenza - XIV giornata – 24.03.2013
ore 15.00
Cammi Rugby Calvisano v Estra I Cavalieri Prato
arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO)
g.d.l. Roscini (Legnano, MI), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI)
Classifica:
Rugby Viadana punti 64; Cammi Calvisano punti 63; Estra I Cavalieri Prato punti 61; Petrarca Padova punti 48; Marchiol Mogliano punto 46; Vea-FemiCZ
Rovigo punti 43; M-Three San Donà punti 27; Mantovani Lazio punti 26; Fiamme Oro Roma punti 25; Rugby Reggio punti 20; L’Aquila Rugby punti 9;
Crociati Rugby punti 4.
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione