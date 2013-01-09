TROFEO ECCELLENZA: DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA
di Redazione
09/01/2013
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI QUINTA GIORNATA Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del girone di ritorno del Trofeo Eccellenza in calendario domenica 13 gennaio 2013: Trofeo Eccellenza – Girone A – V giornata – 13.01.13 – ore 15.00 *Petrarca Padova v M-Three San Donà arb. Navarra (Trieste) g.d.l. Lento (Tricesimo, UD) *la partita è anticipata a sabato 12 gennaio *Crociati Rugby v Rugby Viadana arb. Meconi (Frascati, Roma) g.d.l. Laurenti (Bologna), Borraccetti (Forlì, FC) *la partita si disputerà al Campo "Nando Capra" numero 1, in via Gandiolo, 2 - Noceto Trofeo Eccellenza – Girone B – V giornata – 13.01.13 – ore 15.00 Mantovani Lazio v Fiamme Oro Roma Mantovani Lazio arb. Castagnoli (Livorno) g.d.l. Zucchi (Livorno), Masetti (Arezzo) *la partita è anticipata a sabato 12 gennaio alle ore 14.30 *L'Aquila Rugby v Rugby Reggio arb. Colantonio (Roma) g.d.l. Pappalardo (Roma), Paluzzi (Segni, RM) *la partita è anticipata a sabato 12 gennaio alle ore 14.30
