Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ERRATA CORRIGE - UN "TERZO TEMPO" ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Redazione Avatar

di Redazione

28/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE *COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY **UN TERZO TEMPO CON LE FIAMME… AL CINEMA* *Roma* – Sabato 31 agosto, alla 70^ Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, nella sezione “Orizzonti”, avrà luogo la proiezione ufficiale de “Il terzo tempo”. Il film, distribuito da Filmauro e diretto da Enrico Maria Artale, narra la storia di Samuel (interpretato da Lorenzo Richelmy), un ragazzo “difficile” che, dopo essere stato in prigione, viene affidato ad un assistente sociale. Quest’ultimo, anche coach di una squadra di rugby, riuscirà a trasmettergli la passione per questo sport e lo porterà a riscattarsi. Alle riprese hanno partecipato anche i giocatori e lo staff delle Fiamme Oro Rugby che, proprio contro la squadra di Samuel, giocano una partita tutta da vedere. Dopo l’anteprima veneziana, il film uscirà in tutte le sale italiane il 22 novembre prossimo. *28 agosto 2013 **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby* -- Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa CUS Torino Rugby

Articolo Successivo

L'ITALRUGBY ALLA 70&deg; MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA PER LA PROIEZIONE DE &quot;IL TERZO TEMPO&quot;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019