ERRATA CORRIGE - UN "TERZO TEMPO" ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
di Redazione
28/08/2013
ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE *COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY **UN TERZO TEMPO CON LE FIAMME… AL CINEMA* *Roma* – Sabato 31 agosto, alla 70^ Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia, nella sezione “Orizzonti”, avrà luogo la proiezione ufficiale de “Il terzo tempo”. Il film, distribuito da Filmauro e diretto da Enrico Maria Artale, narra la storia di Samuel (interpretato da Lorenzo Richelmy), un ragazzo “difficile” che, dopo essere stato in prigione, viene affidato ad un assistente sociale. Quest’ultimo, anche coach di una squadra di rugby, riuscirà a trasmettergli la passione per questo sport e lo porterà a riscattarsi. Alle riprese hanno partecipato anche i giocatori e lo staff delle Fiamme Oro Rugby che, proprio contro la squadra di Samuel, giocano una partita tutta da vedere. Dopo l’anteprima veneziana, il film uscirà in tutte le sale italiane il 22 novembre prossimo. *28 agosto 2013 **Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby* -- Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it
