SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI, RECUPERI
di Redazione
06/02/2013
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI, RECUPERI Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della sesta ed ottava giornata di andata e per la prima di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A, in programma sabato prossimo, 9 febbraio. SERIE A – GIRONE 1 – RECUPERO VIII GIORNATA ANDATA 09.02.2013 – ORE 14:30 RUGBY UDINE 1928 - ACCADEMIA NAZIONALE TIRRENIA arb. Bertelli (Azzano Mella, BS) 10.02.2013 – ORE 14:30 RUGBY BRESCIA - PRO RECCO RUGBY arb. Rizzo (Ferrara) ROMAGNA R.F.C - RUGBY LYONS arb. Tomò (Albano Laziale, RM) SERIE A – GIRONE 2 – RECUPERO VI GIORNATA ANDATA – 09.02.2013 – ORE 14:30 CUS TORINO RUGBY - CLUB AMATORI SPORT CATANIA arb. Bono (Coccaglio, BS) SERIE A – GIRONE 2 – RECUPERO VIII GIORNATA ANDATA – 10.02.2013 – ORE 14:30 AMATORI PARMA RUGBY - C.U.S. PADOVA RUGBY arb. Castagnoli (Livorno) SERIE A – GIRONE 2 – RECUPERO I GIORNATA RITORNO – 10.02.2013 – ORE 14:30 AVEZZANO RUGBY - RUGBY COLORNO arb. Carrera (Roma) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico )
STAGE SELEZIONE ACCADEMIE FRANCESI VS SELEZIONE ITALIANA U17
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XII° GIORNATA
