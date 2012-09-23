ESORDIO AGRODOLCE PER LE FIAMME A CALVISANO
di Redazione
*Calvisano (BS)* – Se si potesse definire la partita delle Fiamme a Calvisano con un ossimoro, si potrebbe dire che quella di oggi è stata una “sconfitta vincente”. Il punteggio finale di 42 a 7 per i padroni di casa, a prima vista non lascerebbe adito a commenti esaltanti, ma l’esordio dei Cremisi contro i Campioni d’Italia del Calvisano è sicuramente da leggere in chiave positiva. I gialloneri di coach Cavinato, in alcuni momenti del match, hanno sofferto il gioco delle Fiamme, soprattutto nei primi dieci minuti, fino al giallo dato a Benettti che ha costretto gli ospiti in 14 e consentito ai padroni di casa di segnare ben tre mete. Da registrare anche l’esordio assoluto (con la maglia cremisi e in Eccellenza) di Carlo Canna, classe 1992, che con la maglia numero 10 ha fornito un’ottima prestazione di carattere, contando la sua giovane età, segnando anche la prima meta delle Fiamme in Eccellenza. “Sapevamo che l’inizio del nostro campionato sarebbe stato difficile – ha detto l’allenatore delle Fiamme, Pasquale Presutti, al termine del match – e che avremmo incontrato delle difficoltà. E così, in effetti, è stato. Abbiamo subito troppi calci contro nel primo tempo e poi un giallo che ci ha fatto prendere tre mete in inferiorità numerica. Nessuno di noi – ha continuato Presutti – si era illuso di venire a vincere a Calvisano, ma per come si era messa la partita, devo dire che un punto speravo che lo avremmo preso. Ma posso anche ritenermi soddisfatto della prestazione dei ragazzi, perché ho visto una squadra viva, con carattere e che non ha mollato mai fino alla fine. Oggi abbiamo incontrato i Campioni d’Italia, non dimentichiamocelo: una squadra che, secondo me, ha una linea dei trequarti di livello superiore e una mischia chiusa con i cinque giocatori più forti dell’Eccellenza. Penso che il nostro campionato inizierà dalla quarta giornata ha concluso Presutti -, ma sono pronto a scommettere che anche prima qualche soddisfazione ce la leveremo”. *LA CRONACA* Le Fiamme iniziano il match in avanti, sorprendendo per quasi dieci minuti i padroni di casa con un gioco aggressivo che chiude il Calvisano nella propria metà campo. Ma alla prima occasione utile sono i gialloneri a segnare con Vunisa che, approfittando di uno svarione difensivo delle Fiamme, riceve dal calcio in profondità di Helea e schiaccia in meta: 5-0. Ma la chiave di volta della prima parte del match arriva al 12’, quando Nicola Benetti, per un placcaggio pericoloso, va a sedersi per 10 minuti sulla “panca dei cattivi”. Infatti, dal 16’ il Calvisano inanella una serie di tre mete consecutive che spengono le speranze degli ospiti: al 16’ Berne, dopo numerosi pick and go sulla linea di meta cremisi, riceve un passaggio dal piede di Palazzani e segna: 10-0. Al 21’ è la volta di Brancoli che aggiunge altri 5 punti allo score, 7 con la trasformazione, mentre al 23’ Palazzani, su un contrattacco di Berne, schiaccia in meta e porta avanti i calvini sul 22 a 0. Un punteggio che, dopo poco più di 20 minuti, stroncherebbe le speranze di qualsiasi squadra. La reazione del XV della Polizia di Stato è affidata a Nicola Benetti, nel frattempo rientrato dal giallo, che al 26’ centra i pali e segna i primi tre punti: 22 a 3. Due minuti dopo l’apertura cremisi, Carlo Canna, fa tutto da solo e raccogliendo un up&under, porta il pallone oltre la linea. La trasformazione di Benetti (oggi perfetto dalla piazzola), riduce le distanze tra le due squadre. Ma il Calvisano riprende in mano il pallino del gioco e Bergamo segna altri 5 punti al 31’, dopo una lunga azione alla mano: 27-10. In chiusura del primo tempo è ancora Benetti che, con un piazzato da trenta metri, accorcia di nuovo le distanze e manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 27 a 10. I secondi quaranta minuti si aprono subito con il Calvisano intenzionato a chiudere la partita con Vunisa che, trovato un corridoio libero tra le maglie delle Fiamme, al 5’ mette a segno un’altra meta: 32-13. Dopo pochi minuti Canna è costretto ad uscire per un colpo al costato subìto nel primo tempo. Al suo posto spazio a Simone Marinaro che prende in campo il posto di Benetti che, a sua volta, si sposta all’apertura. Nel frattempo coach Cavinato cambia ben cinque giocatori. Le squadre stentano a riprendere l’assetto giusto e al 14’ Daniele Forcucci rimedia il secondo giallo per le Fiamme. Ma, a differenza del primo tempo, i Cremisi non si abbattono e reagiscono al 22’ con l’ottimo Benetti che intercetta un passaggio a centrocampo e si invola a schiacciare tra i pali. Lo stesso Benetti trasforma e porta lo score sul 32-20. Anche Pasquale Presutti opera vari cambi, soprattutto in prima linea per dare maggiore freschezza alla mischia. Le Fiamme in questo segmento di partita fanno registrare il momento migliore, che culmina con la meta dell’ex di turno, Daniele Forcucci, al 31’. La trasformazione del solito Benetti porta le Fiamme a ridosso degli avversari: 32 a 27. Ma la gioia del punto conquistato dura poco, perché i lombardi decidono di piazzare al 33’ con Marcato (35-27) e sul finale segnano la settima meta al 39’ con Vunisa. La trasformazione di Marcato chiude il match sul 42 a 27. *IL** TABELLINO* Calvisano (Bs), Peroni Stadium, Domenica 23 settembre 2012, ore 15.00 Eccellenza, I giornata * * *Cammi Rugby Calvisano v GS Fiamme Oro Rugby 42-27 (27-13)* *Marcatori:* p.t. (9’) m Vunisa, (17’) m Berne, (21’) m Brancoli tr Palazzani, (23’) m Palazzani, (26’) cp Benetti, (28’) m Canna tr Benetti, (31’) m Bergamo, (37’) cp Benetti, s.t. (4’) Vunisa, (62’) m Benetti tr Benetti, (71’) m Forcucci tr Benetti, (72’) cp Marcato, (79’) m Vunisa, tr Marcato. *Cammi Calvisano:* Berne, Bergamo (52’ Canavosio), Vilk, Frapporti (51’ Castello), De Jager, Palazzani ( 62’Marcato), Picone ( capt), Vunisa, Salvetti (53’Zdrilich), Brancoli, Hehea (58’ Gerosa), Beccaris ( v.c), Costanzo (58’ Coletti), Ferraro (51’ Morelli) , Lovotti (51’ Gavazzi). All. Cavinato *Fiamme Oro Rugby:* Sapuppo (66’ Barion), De Gaspari, Forcucci, Massaro (63’ Andreucci), Mariani, Canna (49’ Marinaro), Benetti, Vedrani, Balsemin, Cerasoli (56’ Zitelli), Sutto (63’ Cazzola), Mammana, Di Stefano (56’ Duca), Cerqua ( 56’ Vicerè), Cocivera 67’ Gentili). All. Presutti Arbitro: Liperini, guardalinee Castagnoli e Zucchi, quarto uomo Filizzola Cartellini: Giallo Benetti, Forcucci Man of the match: Simon Picone (Rugby Calvisano) Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori 750 circa. Presenti allo stadio il neo eletto Presidente Federale Alfredo Gavazzi, il questore di Brescia Lucio Carluccio. *23 settembre 2012* *Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby* -- Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it
