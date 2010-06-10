Home Federazione Italiana Rugby Esordio dell'Italia A in IRB nations cup

di Redazione 10/06/2010

Il tecnico dell’Italia “A” Gianluca Guidi ha ufficializzato la formazione che domani alle ore 18.00 locali (17.00 in Italia) affronterà l’Argentina Jaguars nella prima giornata dell’IRB Nations Cup allo Stadium Arcul de Triumf di Bucarest. Nel XV scelto da Guidi rimane da sciogliere il dubbio legato alla disponibilità di Andrea Marcato, inserito come estremo titolare, il trequarti della Benetton Treviso è ancora in forse a causa di un affaticamento al bicipite femorale destro. “Siamo fiduciosi circa il suo pieno recupero – ha detto Guidi – ma nel caso dovessimo rinunciare ad Andrea probabilmente punteremo su Pace estremo, con Sgarbi spostato all’ala e Quartaroli primo centro”. Sulla sfida di domani Guidi non si sbilancia: “Sarà una gara molto fisica, i Jaguars hanno fatto una grande esperienza nella Vodacom Cup sudafricana e sono insieme da quattro mesi. Hanno ottime individualità, atleti che vorranno mettersi in evidenza in ottica Pumas, ma lo stesso vale per noi ed è importante per l’Italia “A” affrontare avversari di questo livello. Rispetto alla formazione che in inverno ha battuto la Scozia “A” le modifiche nel nostro XV sono molte, ma questo fa parte della filosofia del nostro gruppo: tutti sanno che essere qui può essere l’ultimo passo verso la Nazionale Maggiore, quindi c’è voglia di fare bene e grande motivazione. Andiamo in campo per provare a portare a casa la partita”. Questa la formazione scelta da Guidi: 15 Andrea MARCATO (Benetton Treviso, 16 caps) 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso)* 13 Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo)* 12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) 11 Samuele PACE (MPS Viadana, 3 caps) 10 Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps) 9 Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso) 8 Jaco ERASMUS (MPS Viadana, 3 caps) 7 Francesco MINTO (Banca Monte Parma) 6 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) 5 Enrico PAVANELLO (Benetton Treviso, 8 caps) 4 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) 3 Pedro DI SANTO (Benetton Treviso) 2 Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 47 caps) 1 Matteo MUCCIGNAT (Benetton Treviso) a disposizione 16 Davide GIAZZON (Banca Monte Parma) 17 Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Rovigo) 18 Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo)* 19 Agustin CAVALIERI (Carrera Petrarca Padova) 20 Silvio ORLANDO (Benetton Treviso, 14 caps) 21 Giulio TONIOLATTI (Futura Park Rugby Roma, 5 caps) 22 Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

