Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ESTRA I CAVALIERI A VIADANA PER PROVARE IL SORPASSO

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ESTRA I CAVALIERI A VIADANA PER PROVARE IL SORPASSO

Domenica 14 aprile alle ore 15.00 (differita su RaiSport2 alle 22.30) andrà in scena la sfida al vertice tra Estra I Cavalieri e Rugby Viadana, terza
(71) e prima (73) della classe. Un match che, in caso di vittoria dei Tuttineri pratesi, vorrebbe dire sorpasso in classifica e possibile primato,
anche se Calvisano (73) è attesa da uno scontro non impossibile sul campo de L'Aquila, penultima in classifica.

“Ci giochiamo il primo posto” - commenta coach Andrea De Rossi - “ Andiamo a Viadana per vincere. Giochiamo contro una squadra molto forte e
ferita dalla sconfitta contro Rovigo, proprio per questo sarà ancora più difficile per noi. Tutto si deciderà nello scontro tra i due pacchetti di
mischia” - continua De Rossi, allenatore proprio degli avanti pratesi “ad oggi noi e Viadana siamo stati i migliori, con Viadana che ha segnato
circa l'80% delle mete da drive e mischia chiusa. Pardò è metaman del campionato proprio per questa loro grande capacità.”

Sarà una partita diversa rispetto all'andata, quando I Cavalieri si imposero per 13 a 0, sopratutto per le condizioni climatiche e del campo, a Prato
si gioco sotto una pioggia battente su un campo pesante, mentre per domenica è prevista una bella giornata di sole e il campo dovrebbe essere in
ottime condizioni.

Seguirà la trasferta anche un buon numero di tifosi tuttineri con un pulmann organizzato dagli Scudieri e dal Cral di Asm di Prato.

Estra I Cavalieri si presentano con la rosa al completo e pochi cambi rispetto alla partita con la Lazio: Vezzosi, pienamente recuperato, sarà in
campo dal primo minuto e Saccardo sostituirà Petillo in terza linea.

La formazione annunciata per domenica è quindi così composta: Ngawini; Siale, Majstorovic, McCann, Sepe, Vezzosi, Frati; Saccardo, Bernini, Ruffolo;
Nifo, Cavalieri; Garfagnoli, Giovanchelli (k), Roan.

A disposizione: Borsi, Balboni, Boggiani, Del Nevo, Patelli, Ragusi, Tempestini, Pozzi.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

BERGAMASCO ED ODIETE IN VISITA ALLO STADIO CITTA' DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati