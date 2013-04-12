Home ESTRA I CAVALIERI A VIADANA PER PROVARE IL SORPASSO

di Redazione 12/04/2013

Domenica 14 aprile alle ore 15.00 (differita su RaiSport2 alle 22.30) andrà in scena la sfida al vertice tra Estra I Cavalieri e Rugby Viadana, terza

(71) e prima (73) della classe. Un match che, in caso di vittoria dei Tuttineri pratesi, vorrebbe dire sorpasso in classifica e possibile primato,

anche se Calvisano (73) è attesa da uno scontro non impossibile sul campo de L'Aquila, penultima in classifica.



“Ci giochiamo il primo posto” - commenta coach Andrea De Rossi - “ Andiamo a Viadana per vincere. Giochiamo contro una squadra molto forte e

ferita dalla sconfitta contro Rovigo, proprio per questo sarà ancora più difficile per noi. Tutto si deciderà nello scontro tra i due pacchetti di

mischia” - continua De Rossi, allenatore proprio degli avanti pratesi “ad oggi noi e Viadana siamo stati i migliori, con Viadana che ha segnato

circa l'80% delle mete da drive e mischia chiusa. Pardò è metaman del campionato proprio per questa loro grande capacità.”



Sarà una partita diversa rispetto all'andata, quando I Cavalieri si imposero per 13 a 0, sopratutto per le condizioni climatiche e del campo, a Prato

si gioco sotto una pioggia battente su un campo pesante, mentre per domenica è prevista una bella giornata di sole e il campo dovrebbe essere in

ottime condizioni.



Seguirà la trasferta anche un buon numero di tifosi tuttineri con un pulmann organizzato dagli Scudieri e dal Cral di Asm di Prato.



Estra I Cavalieri si presentano con la rosa al completo e pochi cambi rispetto alla partita con la Lazio: Vezzosi, pienamente recuperato, sarà in

campo dal primo minuto e Saccardo sostituirà Petillo in terza linea.



La formazione annunciata per domenica è quindi così composta: Ngawini; Siale, Majstorovic, McCann, Sepe, Vezzosi, Frati; Saccardo, Bernini, Ruffolo;

Nifo, Cavalieri; Garfagnoli, Giovanchelli (k), Roan.



A disposizione: Borsi, Balboni, Boggiani, Del Nevo, Patelli, Ragusi, Tempestini, Pozzi.







Redazione