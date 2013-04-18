ESTRA I CAVALIERI AFFRONTANO PADOVA PER I PLAYOFF
di Redazione
18/04/2013
ESTRA I CAVALIERI AFFRONTANO PADOVA PER I PLAYOFF
Sabato 20 aprile, fischio d'inizio del sig. Passacantando alle ore 16.00, andrà in scena la sfida tra Estra I Cavalieri e Petrarca Padova. Un match
che, in caso di vittoria, potrebbe regalare anche il matematico accesso ai playoff per la formazione di De Rossi e Frati anche in virtù dei tanti
scontri diretti previsti per l'entusiasmante fine di stagione.
Padova è un avversario molto temibile, la vittoria netta in trasferta dell'andata (13-25) non deve far pensare il contrario, e viene da un ottimo
momento di forma che coach Frati commenta così: “Conosco bene Moretti e Salvan ( allenatori del Petrarca ndr.), stanno portando avanti una stagione
straordinaria, oltre le aspettative; hanno cambiato il modo di impostare le partite, proponendo un gioco molto più moderno e dinamico rispetto al
passato. Conosciamo molto bene anche Giovanni Sanguin, (il preparatore atletico euganeo ndr.), e sappiamo che sarà una partita dura perchè avranno
programmato i carichi di lavoro per arrivare al massimo in questa fase della stagione. Anche noi stiamo molto bene fisicamente” - continua
l'allenatore tuttonero - “nelle ultime partite siamo riusciti a far vedere anche qual è la nostra filosofia di gioco, fatta di possesso e
movimento. Speriamo di non lasciare troppi punti sul campo come con Viadana e Lazio, ma di segnarli sul tabellone!”.
La formazione per sabato sarà molto simile a quella vista in trasferta in Lombardia con due soli cambi: Andrea Lupetti come tallonatore e e il
rientro di capitan Pino Patelli in mediana.
“Lupetti si è meritato questa convocazione dimostrando impegno e grande dedizione durante gli allenamenti” commenta Frati “ Merita una chance
in una partita importante come questa. Durante l'anno tutti i nostri ragazzi, anche quelli meno utilizzati, hanno sempre risposto alla grande quando
sono stati chiamati in causa, a dimostrazione che la nostra è una rosa ampia e di qualità.”
Questa, dunque, la formazione annunciata: Ngawini; Siale, Majstorovic, McCann, Sepe, Vezzosi, Patelli (k), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Nifo,
Cavalieri, Garfagnoli, Lupetti, Roan
a disposizione: Borsi, Giovanchelli, Boggiani, Del Nevo, Frati, Matzeu, Tempestini, Pozzi
Redazione