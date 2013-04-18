Home ESTRA I CAVALIERI AFFRONTANO PADOVA PER I PLAYOFF

di Redazione 18/04/2013

Sabato 20 aprile, fischio d'inizio del sig. Passacantando alle ore 16.00, andrà in scena la sfida tra Estra I Cavalieri e Petrarca Padova. Un match

che, in caso di vittoria, potrebbe regalare anche il matematico accesso ai playoff per la formazione di De Rossi e Frati anche in virtù dei tanti

scontri diretti previsti per l'entusiasmante fine di stagione.



Padova è un avversario molto temibile, la vittoria netta in trasferta dell'andata (13-25) non deve far pensare il contrario, e viene da un ottimo

momento di forma che coach Frati commenta così: “Conosco bene Moretti e Salvan ( allenatori del Petrarca ndr.), stanno portando avanti una stagione

straordinaria, oltre le aspettative; hanno cambiato il modo di impostare le partite, proponendo un gioco molto più moderno e dinamico rispetto al

passato. Conosciamo molto bene anche Giovanni Sanguin, (il preparatore atletico euganeo ndr.), e sappiamo che sarà una partita dura perchè avranno

programmato i carichi di lavoro per arrivare al massimo in questa fase della stagione. Anche noi stiamo molto bene fisicamente” - continua

l'allenatore tuttonero - “nelle ultime partite siamo riusciti a far vedere anche qual è la nostra filosofia di gioco, fatta di possesso e

movimento. Speriamo di non lasciare troppi punti sul campo come con Viadana e Lazio, ma di segnarli sul tabellone!”.



La formazione per sabato sarà molto simile a quella vista in trasferta in Lombardia con due soli cambi: Andrea Lupetti come tallonatore e e il

rientro di capitan Pino Patelli in mediana.



“Lupetti si è meritato questa convocazione dimostrando impegno e grande dedizione durante gli allenamenti” commenta Frati “ Merita una chance

in una partita importante come questa. Durante l'anno tutti i nostri ragazzi, anche quelli meno utilizzati, hanno sempre risposto alla grande quando

sono stati chiamati in causa, a dimostrazione che la nostra è una rosa ampia e di qualità.”



Questa, dunque, la formazione annunciata: Ngawini; Siale, Majstorovic, McCann, Sepe, Vezzosi, Patelli (k), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Nifo,

Cavalieri, Garfagnoli, Lupetti, Roan



a disposizione: Borsi, Giovanchelli, Boggiani, Del Nevo, Frati, Matzeu, Tempestini, Pozzi







Redazione