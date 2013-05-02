Home ESTRA I CAVALIERI CHIUDONO LA REGULAR SEASON CONTRO LE FIAMME ORO

ESTRA I CAVALIERI CHIUDONO LA REGULAR SEASON CONTRO LE FIAMME ORO

di Redazione 02/05/2013

ESTRA I CAVALIERI CHIUDONO LA REGULAR SEASON CONTRO LE FIAMME ORO



Sabato 4 maggio si chiuderà la regular season del campionato di Eccellenza 2012/13.



Alle 16.00, al Chersoni di Prato, Estra I Cavalieri ospitano le Fiamme Oro di Roma per cercare di scavalcare Calvisano al secondo posto e per

prepararsi alla doppia sfida di semifinale proprio contro Griffen e compagni. Dirigerà l'incontro il sig. Pennè da Milano.



Una sfida che potrebbe sancire l'imbattibilità casalinga contro una squadra, le Fiamme Oro, capace però di sgambettare (29-26) i Tuttineri pratesi a

fine gennaio con un finale al cardiopalma.



“Le Fiamme Oro sono l'unica squadra che non abbiamo ancora battuto e proprio per questo ci teniamo a far bene” commentano De Rossi e Frati “

Proveremo in gran parte la squadra per la prima semifinale di sabato sia a livello di giocatori che di tipo di gioco. Il nostro obiettivo è arrivare

a domenica 12 maggio senza dubbi e consapevoli del nostro gioco e della nostra forza”.



Ancora un po' di rotazione, dopo quella attuata contro Mogliano, è prevista per i giocatori che hanno speso di più in questo campionato: Cavalieri,

Giovanchelli, Ngawini, Patelli, e Saccardo resteranno a Prato. Confermata la gravità dell'infortunio a Michele Sepe, si tratta di uno stiramento che

lo terrà con molta probabilità fuori anche per la prima semifinale.



Questo il XV annunciato per sabato: Lunardi, Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi, Vezzosi, Frati, Bernini, Petillo, Ruffolo, Nifo, Boggiani, Pozzi,

Lupetti, Borsi



A disposizione: Roan, Balboni, Boscolo, Damiani, Della Ratta, Crestini, Tempestini, Garfagnoli







Redazione