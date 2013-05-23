ESTRA I CAVALIERI, FATTA LA FORMAZIONE CHE LOTTA PER IL TITOLO
di Redazione
23/05/2013
Il momento tanto atteso è arrivato: Estra I Cavalieri, dopo aver liquidato la pratica Calvisano, si preparano per la seconda finale Scudetto
consecutiva. Questa volta l'avversaria da provare a sconfiggere sarà il Mogliano che in semifinale ha avuto meglio del Viadana, campione di Regular
Season. A fare da cornice a questa finale secca, da vinci o muori, sarà proprio il Chersoni di Prato, la roccaforte dei Cavalieri, in virtù del
miglior piazzamento dei Tuttineri (3) in campionato a dispetto dei veneti (4).
“Affrontiamo una squadra fortissima” commenta Frati “Nel girone di ritorno Mogliano ha praticamente perso solo la prima partita a Viadana -
l'ultima a Padova non fa testo - conquistando 40 dei 71 punti finali e ci ha battuto non più tardi di un mese fa”.
Parlare di finale a sorpresa sarebbe riduttivo per le due squadre che, ad avviso di molti, hanno proposto il miglior gioco dell'Eccellenza, inoltre
“Mogliano ha fatto una campagna acquisti sontuosa” continua Frati “ Repetto, Galon, Pavanello, Steyn, Barbini, Rodriguez, Nathan che si sono
aggiunti ai confermati, Ravalle, Candiago, Lucchese, Ceccato e Fadalti, ne fanno una squadra di grande spessore, rinforzata rispetto all'anno scorso
quando raggiunsero la semifinale. Sarà quindi una partita aperta ad ogni risultato che ovviamente giocheremo per vincere e rimanere imbattuti a casa
nostra”
Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo sabato non ci sono grandi novità rispetto al ritorno con Calvisano: rientrano Bernini al
n°8 e Borsi in prima linea, mentre Sepe e Lunardi non recuperano.
Il XV scelto di De Rossi e Frati che lotterà per il titolo:
Ngawini, Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi, Vezzosi, Patelli (cap.), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Roan, Giovanchelli, Borsi.
A disposizione: Balboni, Lupetti, Boggiani, Del Nevo, Frati, Matzeu, Tempestini, Garfagnoli
