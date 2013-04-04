Home ESTRA I CAVALIERI IN TRASFERTA A ROMA CON LA LAZIO

ESTRA I CAVALIERI IN TRASFERTA A ROMA CON LA LAZIO

di Redazione 04/04/2013

Dopo la vittoria contro i Crociati di sabato scorso, Estra I Cavalieri affrontano un'insidiosa trasferta a Roma contro i biancazzurri della Mantovani

Lazio. Il fischio d'inizio del sig.Bertelli di Brescia è programmato per le 16.00 di sabato 6 aprile.



La sfida si preannuncia ostica, come conferma il 20-16 maturato all'andata tra le mura del Chersoni, perchè il XV allenato dal duo Jimenez-De Angelis

ha sempre dimostrato una gran fisicità in difesa, lasciando poco spazio al gioco degli avversari. I laziali non hanno velleità di classifica e

giocheranno per riscattarsi dopo la prova opaca offerta a Padova settimana scorsa, mentre I Cavalieri, che ritroveranno da avversario, dopo sei mesi

tra le fila dei tuttineri, Nicolò Cannone, scenderanno in campo per provare ad approfittare di un turno che sulla carta potrebbe essere favorevole

con gli scontri diretti tra Calvisano-Padova e Viadana-Rovigo.



Non ci sono problemi di formazione per De Rossi e Frati che possono schierare la miglior formazione anche in vista del match fondamentale di settimana

prossima con il Viadana capolista: rientra Roan in prima linea dopo la frattura allo zigomo e Vezzosi, rientrato in gruppo regolarmente, sarebbe

pronto a prendere posto quantomeno in panchina.



Questo il XV annunciato per Estra I Cavalieri: Ngawini, Siale, Majstorovic, McCann, Sepe, Ragusi, Frati, Bernini, Petillo, Ruffolo, Cavalieri, Nifo,

Garfagnoli, Giovanchelli, Roan.



a disposizione: Borsi, Lupetti, Saccardo, Boggiani, Patelli, Matzeu/Vezzosi, Lunardi, Balboni







Redazione