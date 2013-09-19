Home Senza categoria [ESTRA I CAVALIERI PRATO] COACH PRATICHETTI AL DEBUTTO SCEGLIE IL XV PER IL PETRARCA PADOVA

di Redazione 19/09/2013

ESTRA I CAVALIERI, FATTA LA FORMAZIONE PER IL DEBUTTO STAGIONALE





Riparte l'Eccellenza del rugby italiano, sabato 21 settembre ore 16.00 allo stadio Chersoni di Prato è di scena Estra I Cavalieri vs Petrarca Padova.



Una prima partita importante per i Tuttineri pratesi, reduci da un'estate di cambiamenti: una nuova guida tecnica, il coach romano Carlo Pratichetti;

un rientro importante in società, il Ds Gabriele Lai; tanti volti nuovi e giovani andati ad innestarsi sull'ossatura della rosa, capitanata da Pino

Patelli, che tanto di buono ha fatto negli scorsi anni.



Coach Pratichetti è pronto e carico per l'esordio ufficiale dopo le buone prestazioni fornite in amichevole con Calvisano e le due romane, Lazio e

Fiamme Oro: “La prima partita è molto importante, i ragazzi stanno lavorando benissimo dall'inizio della preparazione e sono molto contento per

questo inizio di avventura a Prato. Sarà subito molto dura, Padova è una squadra importante, giovane, con alle spalle un ottimo campionato. Hanno

dichiarato di voler entrare ai playoff e non vorranno sbagliare il primo appuntamento. Noi siamo pronti, al Chersoni non vogliamo sbagliare: è la

nostra casa e dovrà diventare la nostra fortezza.”



Questo il primo XV scelto da coach Pratichetti, che deve fare i conti con gli infortuni di Garfagnoli, Lombardi, Vezzosi e Von Grumbkov: 15 Browne, 14

Tempestini, 13 Majstorovic, 12 EnNaour, 11 Souare, 10 Zucconi, 9 Patelli (k), 8 Bernini, 7 Saccardo, 6 Cicchinelli, 5 Nifo, 4 Boscolo, 3 Biancotti, 2

Giovanchelli, 1 De Gregori.



a disposizione: Traorè, Tenga, Lupetti, Gerosa, Damiani, Del Nevo, Della Ratta/Ferrini, Manganiello/Lunardi.







