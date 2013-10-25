[ESTRA I CAVALIERI PRATO] COACH PRATICHETTI: &quot;CONTRO LA CAPITOLINA MASSIMA ATTENZIONE&quot;

Home Senza categoria [ESTRA I CAVALIERI PRATO] COACH PRATICHETTI: "CONTRO LA CAPITOLINA MASSIMA ATTENZIONE"

di Redazione 25/10/2013

COACH PRATICHETTI: "CONTRO LA CAPITOLINA MASSIMA ATTENZIONE"



Dopo il doppio impegno in Amlin Challenge Cup, Estra I Cavalieri si rituffano nel campionato. Domenica 27 alle 15:30, infatti, il gruppo di Carlo

Pratichetti sarà impegnato nell’insidiosa trasferta contro l’Unione Rugby Capitolina, squadra neopromossa in Eccellenza. I tuttineri cercheranno

di riscattare le due sconfitte subite in campo europeo: se contro London Irish la partita ha preso una piega precisa sin dall’inizio,

nell’incontro successivo contro Stade Français la storica vittoria è stata portata di mano fino agli ultimi minuti.L’U.R. Capitolina non sarà

un avversario semplice. Fin qui i blu-amaranto hanno raccolto quattro punti, frutto di una vittoria e due sconfitte. Dopo il 50-6 patito nell'ostico

campo di Mogliano, il team allenato da Andrea Cococcetta ha superato davanti ai propri tifosi il Rugby Reggio, per poi perdere nuovamente nel derby

contro la Lazio. Contemporaneamente, Estra I Cavalieri Prato hanno vinto all’esordio contro Petrarca Padova, quindi hanno perso in rimonta con San

Donà in trasferta ed infine hanno agevolmente superato Fiamme Oro nell’ultimo turno prima degli impegni europei. Allo Stadio dell’Unione di Roma

servirà una prova di qualità e carattere per tornare a casa con punti pesanti in ottica salvezza.La sfida di domenica sarà una sorta di ritorno a

casa per Carlo Pratichetti, allenatore romano dei Cavalieri, che nel corso della propria carriera ha allenato molte squadre della Capitale, tra cui

proprio la Capitolina. Nelle cinque stagioni alla guida tecnica del team Pratichetti ha ottenuto grandi risultati, centrando l’importante doppia

promozione dalla C1 alla A1. Altri ex della sfida sono Bocchino e Leonardi, a Prato nella stagione 2011/12, Cicchinelli, che ha iniziato la propria

carriera in blu-amaranto, e De Gregori, arrivato in Italia grazie al club romano.



Così Pratichetti all'antivigilia del match: "Contro la Capitolina servirà una grande prestazione dei miei ragazzi. Abbiamo fatto bene contro lo

Stade Français, ci abbiamo messo impegno e carattere sfiorando l'impresa. Domenica mi aspetto una prova di questo tipo dalla squadra. È una partita

difficilissima, che dobbiamo affrontare con la massima attenzione e applicazione da parte di tutti. Derby personale? Oggi ho la maglia dei Cavalieri

addosso ed è la mia squadra. Non dimentico il passato, ma adesso ho i Cavalieri nel cuore: i giocatori e la società mi hanno conquistato".



Di seguito, la formazione scelta da coach Pratichetti per la trasferta nella Capitale:



De Gregori, Giovanchelli, Coria Marchetti, Boscolo, Nifo, Del Nevo, Saccaro, Cicchinelli, Patelli/Della Ratta, Vezzosi/Browne, Abou, Hamid, Denis,

Lunardi, Falsaperla





a disposizione: Lombardi, Lupetti, Biancotti, Gerosa, Devodier, Tenga/Zucconi, Von Grumbkov/Manganiello, Tempestini/Crestini







