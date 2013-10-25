[ESTRA I CAVALIERI PRATO] COACH PRATICHETTI: &quot;CONTRO LA CAPITOLINA MASSIMA ATTENZIONE&quot;

[ESTRA I CAVALIERI PRATO] COACH PRATICHETTI: "CONTRO LA CAPITOLINA MASSIMA ATTENZIONE"
di Redazione
25/10/2013
COACH PRATICHETTI: "CONTRO LA CAPITOLINA MASSIMA ATTENZIONE"
Dopo il doppio impegno in Amlin Challenge Cup, Estra I Cavalieri si rituffano nel campionato. Domenica 27 alle 15:30, infatti, il gruppo di Carlo
Pratichetti sarà impegnato nell’insidiosa trasferta contro l’Unione Rugby Capitolina, squadra neopromossa in Eccellenza. I tuttineri cercheranno
di riscattare le due sconfitte subite in campo europeo: se contro London Irish la partita ha preso una piega precisa sin dall’inizio,
nell’incontro successivo contro Stade Français la storica vittoria è stata portata di mano fino agli ultimi minuti.L’U.R. Capitolina non sarà
un avversario semplice. Fin qui i blu-amaranto hanno raccolto quattro punti, frutto di una vittoria e due sconfitte. Dopo il 50-6 patito nell'ostico
campo di Mogliano, il team allenato da Andrea Cococcetta ha superato davanti ai propri tifosi il Rugby Reggio, per poi perdere nuovamente nel derby
contro la Lazio. Contemporaneamente, Estra I Cavalieri Prato hanno vinto all’esordio contro Petrarca Padova, quindi hanno perso in rimonta con San
Donà in trasferta ed infine hanno agevolmente superato Fiamme Oro nell’ultimo turno prima degli impegni europei. Allo Stadio dell’Unione di Roma
servirà una prova di qualità e carattere per tornare a casa con punti pesanti in ottica salvezza.La sfida di domenica sarà una sorta di ritorno a
casa per Carlo Pratichetti, allenatore romano dei Cavalieri, che nel corso della propria carriera ha allenato molte squadre della Capitale, tra cui
proprio la Capitolina. Nelle cinque stagioni alla guida tecnica del team Pratichetti ha ottenuto grandi risultati, centrando l’importante doppia
promozione dalla C1 alla A1. Altri ex della sfida sono Bocchino e Leonardi, a Prato nella stagione 2011/12, Cicchinelli, che ha iniziato la propria
carriera in blu-amaranto, e De Gregori, arrivato in Italia grazie al club romano.
Così Pratichetti all'antivigilia del match: "Contro la Capitolina servirà una grande prestazione dei miei ragazzi. Abbiamo fatto bene contro lo
Stade Français, ci abbiamo messo impegno e carattere sfiorando l'impresa. Domenica mi aspetto una prova di questo tipo dalla squadra. È una partita
difficilissima, che dobbiamo affrontare con la massima attenzione e applicazione da parte di tutti. Derby personale? Oggi ho la maglia dei Cavalieri
addosso ed è la mia squadra. Non dimentico il passato, ma adesso ho i Cavalieri nel cuore: i giocatori e la società mi hanno conquistato".
Di seguito, la formazione scelta da coach Pratichetti per la trasferta nella Capitale:
De Gregori, Giovanchelli, Coria Marchetti, Boscolo, Nifo, Del Nevo, Saccaro, Cicchinelli, Patelli/Della Ratta, Vezzosi/Browne, Abou, Hamid, Denis,
Lunardi, Falsaperla
a disposizione: Lombardi, Lupetti, Biancotti, Gerosa, Devodier, Tenga/Zucconi, Von Grumbkov/Manganiello, Tempestini/Crestini
Redazione