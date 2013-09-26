Loading...

[ESTRA I CAVALIERI PRATO] IL XV PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'

Redazione Avatar

di Redazione

26/09/2013

TITOLO
ESTRA I CAVALIERI, IL XV PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'

Sabato, ore 16.00, sul campo di San Donà di Piave, Estra I Cavalieri saranno impegnati nel secondo turno del campionato di Eccellenza.

Dopo la buona partenza e la vittoria sul Petrarca Padova per 22-11, Estra I Cavalieri di coach Carlo Pratichetti vogliono provare a confermarsi anche
fuori casa sul difficile campo del San Donà, alla prima davanti al suo pubblico dopo la sonante sconfitta subita a Calvisano per 36-0.

Un risultato che non deve tranquillizzare i Tuttineri, infatti lo scorso anno la trasferta veneta fu una delle più complicate per I Cavalieri, che si
imposero solo per 8-5, con un tifo caldissimo che rese difficile un sereno svolgimento dell'incontro.

Ad arbitrare l'incontro il sig. Traversi di Rovigo, coadiuvato dagli assissenti di linea Boaretto e Cusano e il quarto uomo Lorenzetto.

Pratichetti affronta l'incontro con la voglia di far bene e di riproporre il gioco visto al Chersoni con Padova e Calvisano in amichevole, cercando di
migliorare quello che contro Padova non ha girato come dovuto, come la touche e qualche errore di troppo alla mano.

Il coach romano anche per questa trasferta dovrà fare a meno dei soliti lungodegenti in prima linea Garfagnoli e Lombardi, operati da poco e in fase
di ripresa, e Vezzosi, ai quali si aggiungono Bernini e Von Grumbkov.

Questo il XV scelto per sfidare San Donà: Browne, Tempestini, Majstorovic, EnNaour, Souare, Zucconi, Patelli (k), Saccardo, Damiani, Cicchinelli,
Nifo, Boscolo, Biancotti, Giovanchelli, De Gregori.

a disposizione: Traorè, Lupetti, Del Nevo, Gerosa, Devodier, Manganiello, Falsaperla, Tenga


