Home Senza categoria [ESTRA I CAVALIERI PRATO] IL XV PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'

[ESTRA I CAVALIERI PRATO] IL XV PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'

di Redazione 26/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ESTRA I CAVALIERI, IL XV PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'



Sabato, ore 16.00, sul campo di San Donà di Piave, Estra I Cavalieri saranno impegnati nel secondo turno del campionato di Eccellenza.



Dopo la buona partenza e la vittoria sul Petrarca Padova per 22-11, Estra I Cavalieri di coach Carlo Pratichetti vogliono provare a confermarsi anche

fuori casa sul difficile campo del San Donà, alla prima davanti al suo pubblico dopo la sonante sconfitta subita a Calvisano per 36-0.



Un risultato che non deve tranquillizzare i Tuttineri, infatti lo scorso anno la trasferta veneta fu una delle più complicate per I Cavalieri, che si

imposero solo per 8-5, con un tifo caldissimo che rese difficile un sereno svolgimento dell'incontro.



Ad arbitrare l'incontro il sig. Traversi di Rovigo, coadiuvato dagli assissenti di linea Boaretto e Cusano e il quarto uomo Lorenzetto.



Pratichetti affronta l'incontro con la voglia di far bene e di riproporre il gioco visto al Chersoni con Padova e Calvisano in amichevole, cercando di

migliorare quello che contro Padova non ha girato come dovuto, come la touche e qualche errore di troppo alla mano.



Il coach romano anche per questa trasferta dovrà fare a meno dei soliti lungodegenti in prima linea Garfagnoli e Lombardi, operati da poco e in fase

di ripresa, e Vezzosi, ai quali si aggiungono Bernini e Von Grumbkov.



Questo il XV scelto per sfidare San Donà: Browne, Tempestini, Majstorovic, EnNaour, Souare, Zucconi, Patelli (k), Saccardo, Damiani, Cicchinelli,

Nifo, Boscolo, Biancotti, Giovanchelli, De Gregori.



a disposizione: Traorè, Lupetti, Del Nevo, Gerosa, Devodier, Manganiello, Falsaperla, Tenga







Condividi Facebook Twitter Whatsapp