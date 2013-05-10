ESTRA I CAVALIERI PRATO, LA FORMAZIONE PER LA SEMIFINALE D'ANDATA
di Redazione
10/05/2013
Domenica 12 maggio alle ore 17.00, sul campo Chersoni di Iolo, andrà in scena la prima delle due semifinali del campionato Eccellenza 2012/13 tra Estra I Cavalieri e Cammi Calvisano. Le squadre giocheranno agli ordini del sig. Blessano da Treviso e la partita sarà trasmessa in diretta streaming su Raisport.rai.it e in differita alle ore 20.00 su Raisport 2. Una semifinale che sarà il remake della finale della passata stagione nella quale ebbero la meglio i gialloneri di Cavinato sia sul campo di Prato, con una gran rimonta nel secondo tempo, che al Peroni Stadium di Calvisano. Durante la regular season 2012/13 le due compagini hanno vinto una volta a testa, ma se fosse stato un incontro di boxe ai punti i giudici avrebbero assegnato la vittoria ai Tuttineri di De Rossi e Frati che in casa si sono imposti 14-3 e persero a Calvisano di 5 punti (19-14) con 4 calci sbagliati. La sfida nella sfida di domenica è anche lo scontro tra il miglior attacco - Calvisano 696(1), Prato 572(2) - e la miglior difesa -Prato 248 (1), Calvisano 388 (6). Lo spettacolo è quindi assicurato da parte dei due XV in campo e anche dalla cornice di pubblico attesa al Chersoni di Iolo che colorerà gli spalti. “Calvisano è la squadra in assoluto più attrezzata dell'Eccellenza”- commenta Frati - “ha una società molto solida alle spalle, abituata a giocare questo tipo di partite e un organico molto ampio e di qualità, con tantissimi giocatori esperti e reduci da esperienze di alto livello e i favori del pronostico sono tutti dalla loro parte. Da parte nostra però siamo consapevoli di attraversare un ottimo momento di forma, stiamo giocando un grande rugby e soprattutto abbiamo fame, vogliamo vincere a Prato e a Calvisano.” Per De Rossi la chiave dei successi della stagione è stato il gruppo ed è quello su cui puntare anche per la semifinale di domenica: “Abbiamo un bel mix di giocatori giovani e esperti e abbiamo preso coscienza della nostra forza di gruppo e dei singoli, quindi su una doppia sfida servirà curare sia le energie mentali che i momenti di difficoltà che troveremo ed essere bravi a superarli”. La situazione infortuni preoccupa un po' la società, sono out Sepe, Lunardi e Borsi, ma come è successo durante tutta la stagione non sarà un'alibi per i due allenatori che sanno di avere un gruppo composto da trentatre uomini, oltre che atleti, di altissimo livello e professionalità. Questa la formazione annunciata per la semifinale di domenica: Ngawini, Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi, Vezzosi, Patelli (cap), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Garfagnoli, Giovanchelli, Roan A disposizione: Balboni, Lupetti, Boggiani, Petillo, Frati, Matzeu, Tempestini, Pozzi Estra I Cavalieri Prato - Ufficio Stampa/Marketing Federico Oggioni Mob. +39.335.7853463 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.icavalieri.it ( http://www.icavalieri.it )
