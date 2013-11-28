[ESTRA I CAVALIERI PRATO] PRATICHETTI METTE CALVISANO NEL MIRINO: &quot;NOI SEMPRE IN CAMPO PER VINCERE&quot;

[ESTRA I CAVALIERI PRATO] PRATICHETTI METTE CALVISANO NEL MIRINO: "NOI SEMPRE IN CAMPO PER VINCERE"
di Redazione
28/11/2013
ESTRA I CAVALIERI PRATO RICEVE IL CAMMI CALVISANO
Sabato 30 novembre, alle ore 15.00, Estra I Cavalieri ospitano allo stadio Chersoni di Prato il Cammi Calvisano per la VII giornata del campionato
Eccellenza.
Le due squadre, dopo le due settimane di pausa, scenderanno in campo agli ordini del sig. Falzone di Padova, coadiuvato dai sigg. Liperini, Bonacci e
Righini.
Una prova importante per gli uomini di coach Pratichetti chiamati a ripetersi dopo la vittoria a Mogliano contro i campioni d'Italia; una prova
difficile per i tuttineri che affrontano una delle squadre più in forma e attrezzate dell'Eccellenza, il Calvisano di coach Guidi.
Lo scorso anno nei quattro scontri diretti tra regular season e semifinale playoff, due vittorie per parte, tutte ottenute in casa, con 58 punti
segnati dai Cavalieri e 42 dal Calvisano.
Una partita che vedrà anche scendere in campo tanti ex da entrambe le parti: se Cicchinelli, Gerosa e Patelli hanno vestito la maglia giallonera in
passato, tra le file dei bresciani che hanno vestito i colori pratesi annoveriamo Chiesa, Belardo, Beccaris e Cavalieri, fresco di chiamata come
permit player con le Zebre.
Queste le parole di Pratichetti, oggi in conferenza stampa: “Queste due settimane di pausa sono state tutt'altro che di riposo, abbiamo fatto un
gran lavoro fisico e sono molto contento.
Vincere a Mogliano ci ha dato più sicurezza, ma solo con il lavoro continuo sul campo e in palestra possiamo provare a fare sempre meglio. La partita
con Calvisano sarà dura e noi non abbiamo niente da perdere. Il nostro obiettivo è raggiungere con tranquillità la quota salvezza e giocheremo
sempre per vincere.”
Questo il XV che affronterà il Calvisano: Browne, Falsaperla, Majstorovic, Manganiello, Souare/Lunardi, Vezzosi, Patelli (cap), Cicchinelli, Delnevo,
Saccardo, Nifo/Gerosa, Boscolo, Coria Marchetti, Giovanchelli, De Gregori/Lombardi
A disposizione: De Gregori/Lombardi, Lupetti, Biancotti, Nifo/Gerosa, Damiani, Devodier, Zucconi, Lunardi/Abou
Redazione