Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ESTRA I CAVALIERI PRATO, SEPE DAL PRIMO MINUTO CONTRO SAN DONA'

Redazione Avatar

di Redazione

20/09/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ESTRA I CAVALIERI PRATO, SEPE DAL PRIMO MINUTO CONTRO SAN DONA' Andrea De Rossi e Filippo Frati, tecnici degli Estra I Cavalieri Prato, hanno ufficializzato la formazione per l’esordio stagionale contro l’M-Three San Donà: i vice campioni d’Italia scenderanno in campo sabato 22 alle ore 16 davanti al pubblico di casa del Chersoni con una formazione che presenta alcune interessanti novità, tra cui la maglia numero undici affidata al neo-acquisto Michele Sepe, 3 caps azzurri, proveniente dalla Benetton Treviso in RaboDirect PRO12. Estra I Cavalieri Prato: Berryman; Tempestini, Majstorovic, Ngawini, Sepe M.; Vezzosi, Patelli (cap); Bernini, Del Nevo, Saccardo; Nifo, Cavalieri; Roan, Giovanchelli, Borsi a disposizione: Cannone, Balboni, Garfagnoli, Boscolo, Ruffolo, Frati M., McCann, Lunardi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PRESUTTI ANNUNCIA LA FORMAZIONE ANTI CALVISANO

Articolo Successivo

LA VEA FEMI-CZ SI PREPARA AD AFFRONTARE I CROCIATI PARMA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati