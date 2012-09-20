ESTRA I CAVALIERI PRATO, SEPE DAL PRIMO MINUTO CONTRO SAN DONA'
di Redazione
20/09/2012
ESTRA I CAVALIERI PRATO, SEPE DAL PRIMO MINUTO CONTRO SAN DONA' Andrea De Rossi e Filippo Frati, tecnici degli Estra I Cavalieri Prato, hanno ufficializzato la formazione per l’esordio stagionale contro l’M-Three San Donà: i vice campioni d’Italia scenderanno in campo sabato 22 alle ore 16 davanti al pubblico di casa del Chersoni con una formazione che presenta alcune interessanti novità, tra cui la maglia numero undici affidata al neo-acquisto Michele Sepe, 3 caps azzurri, proveniente dalla Benetton Treviso in RaboDirect PRO12. Estra I Cavalieri Prato: Berryman; Tempestini, Majstorovic, Ngawini, Sepe M.; Vezzosi, Patelli (cap); Bernini, Del Nevo, Saccardo; Nifo, Cavalieri; Roan, Giovanchelli, Borsi a disposizione: Cannone, Balboni, Garfagnoli, Boscolo, Ruffolo, Frati M., McCann, Lunardi
