ESTRA I CAVALIERI RICEVONO I CROCIATI

di Redazione 28/03/2013

ESTRA I CAVALIERI RICEVONO I CROCIATI



La sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza offre a Estra I Cavalieri Prato la sfida contro i Crociati Rugby Parma, una gara

che sulla carta potrebbe risultare agevole – i Crociati sono il fanalino di coda dell'Eccellenza e non hanno mai vinto in questa stagione – ma che

se non affrontata con il giusto spirito può riservare qualche problema. Su questa linea è il commento del nocetano doc Filippo Frati, coach dei

Tuttineri: “ Abbiamo preparato la partita con la massima attenzione, senza tralasciare nessun particolare. Abbiamo detto ai nostri ragazzi di essere

bravi a fare bene le cose semplici e di essere più disciplinati rispetto alla partita con Calvisano. Loro sono affamati di punti, affronteranno tutte

le sei partite da qui al termine della stagione giocando con la forza della disperazione per cercare di salvarsi.”



Sabato alle 15.00 si scontreranno, agli ordini del sig. Liperini, due squadre che hanno puntato tanto sui giovani italiani, alcuni dei quali cresciuti

proprio sotto la guida di coach Frati: “Fa sempre piacere vedere questi ragazzi che sono cresciuti con me sin dall'U13 giocare ad altissimi livelli,

con loro ho un legame particolare. Anche in questo campionato ragazzi come Violi, Gennari, Farolini, Ennaour e Caritiello si sono messi in evidenza e

anche sabato saranno osservati speciali per evitare spiacevoli sorprese”.



Dall'infermeria pratese non ci sono novità: sempre out Vezzosi, Roan e Pozzi, mentre un turno di riposo verrà riservato ad alcuni dei ragazzi usciti

più stanchi dalla sfida con Calvisano.



Questo il XV annunciato dal duo De Rossi e Frati: Ngawini; Lunardi, Siale, McCann, Sepe M.; Ragusi, Frati M.; Saccardo, Del Nevo, Damiani; Boscolo,

Boggiani; Garfagnoli, Giovanchelli (cap), De Gregori



a disposizione: Borsi, Lupetti, Nifo, Ruffolo, Della Ratta, Crestini, Tempestini, Balboni







Redazione