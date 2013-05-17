ESTRA I CAVALIERI SI PREPARANO PER LA SEMIFINALE DI RITORNO
di Redazione
17/05/2013
Dopo l'importante vittoria in gara1 di semifinale (24-6), Estra I Cavalieri si preparano alla decisiva trasferta di Calvisano per disputare la gara che deciderà la finalista del campionato di Eccellenza 2012/13. Nella gara di domenica scorsa il divario di 18 punti conquistato sul pesante, quanto inviolato, terreno di casa del Chersoni di Prato non può e non deve dare la tranquillità ai Tuttineri che la finale se la vogliono conquistare anche al Peroni Stadium: "La partita di domenica sarà tesissima anche se partiamo con un vantaggio di 18punti" – conferma capitan Pino Patelli, ex di turno e autore all'andata di una gara maiuscola in regia insieme al pratese Filippo Vezzosi, "Non credo che gestirla possa dare serenità. Ottanta minuti sono un eternità quindi la partita andrà giocata e sarà importante cercare di metterli in difficoltà togliendo loro anche la più piccola certezza. La chiava sarà proprio questa: cercare di non fargli prendere fiducia". Cavinato, allenatore del Calvisano campione d'Italia, ha già lanciato segnali di grande battaglia, i bresciani dovranno cercare le quattro mete, sceglieranno di non piazzare sin dal primo minuto e si affideranno all'esperienza dell'eterno Paul Griffen. "Calvisano ha una rosa competitiva e completa con un importante mix di giovani ed esperti" continua Patelli "In particolare l'uomo chiave di questa squadra è l'intramontabile Paul Griffen. Sono convinto sia ancora lui il cardine del loro gioco, come d'altronde lo è stato negli ultimi anni.. La cosa che più temo di questo club, però, penso sia l'esperienza e l'abitudine a preparare e giocare partite di questo genere: non solo la società ma l'intero paese "respira" rugby e questo calore travolge la squadra nei periodi che contano e questo spesso ha fatto la differenza in passato." I Cavalieri per vincere anche a Calvisano dovranno quindi scendere in campo con la stessa fame di domenica scorsa, con gli stessi "occhi di tigre" raccontati da coach Frati in settimana che hanno contraddistinto una stagione spettacolare: "Per tutta la stagione" chiude il capitano "è stata questa la nostra forza insieme ad un'amalgama fuori dal comune! Un gruppo formato da uomini ma prima di tutto da amici". Andando a leggere la formazione che scenderà in campo domenica alle ore 17.00 agli ordini del sig. Damasco, non ci saranno grossi cambi: out Bernini e Sepe per infortunio, rientra Borsi tra i convocati; unico ballottaggio in panchina tra i giovani Matzeu e Della Ratta per il cambio in cabina di regia. Il XV annunciato da De Rossi e Frati è quindi il seguente: Ngawini, Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi, Vezzosi, Patelli (cap), Saccardo, Petillo, Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Garfagnoli, Giovanchelli, Roan. A disposizione: Borsi, Balboni, Boggiani, Del Nevo, Frati, Tempestini, Della Ratta/Matzeu, Pozzi
