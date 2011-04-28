Home Senza categoria ETICA E METE - ROVIGO, DOMENICA 5 GIUGNO 2011.

di Redazione 28/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 98 del 28.04.2011 LIONS-RUGBY: ETICA E METE - ROVIGO, DOMENICA 5 GIUGNO 2011. La Rugby Rovigo Delta, con i suoi dirigenti, tecnici e giocatori, ha aderito in pieno alla giornata di promozione etico-sportiva del Lionismo e del Rugby, voluta dal Governatore Lions del Distretto 108TA3 (comprendente le province di Rovigo, Padova, Treviso e Venezia) e subito ben accolta dai Lions Club veneti e dalle società di Rugby, in particolare di Rovigo e Padova. L'evento avrà nella mattinata finalità culturali, patrimonio sia dei Lions che dei rugbisti e nel pomeriggio di divertimento per i tifosi con i due incontri programmati: il primo Selezione Arbitri Vs Selezione LIONS-LEO 108TA3 e il secondo LIONS VENETO OVEST Vs LIONS VENETO EST. Le finalità culturali e agonistiche da un lato e di beneficenza dall'altro, tutte richiamate nella locandina (che alleghiamo), sono di altissimo valore. Tifosi e rodigini tutti sono invitati a partecipare e dare supporto all'evento. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

