EURO BEACH CUP 2012, OTTO AZZURRI CONVOCATI PER IL TORNEO DI ANGLET

Redazione

di Redazione

14/07/2012

TITOLO
EURO BEACH CUP 2012, OTTO AZZURRI CONVOCATI PER IL TORNEO DI ANGLET Roma – Sono otto gli atleti convocati da Luca Martin con la selezione italiana di beach rugby per la seconda edizione dell’Euro Beach Cup in programma ad Anglet dal 20 al 22 luglio. La squadra si radunerà a Roma presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti” di Roma mercoledì 18 luglio e l’indomani volerà a Bordeaux per poi trasferirsi nella cittadina sede del torneo. Tutti i dettagli sulla manifestazione sono disponibili su www.beachrugbyfestival.com Questi gli otto atleti convocati: Giovanni ALBERGHINI (Banca Monte Parma Crociati)* Emanuel BILLOT (Firenze Rugby) Alberto BONIFAZI (Rugby Banco di Brescia) Matteo FALSAPERLA (FIR) Paolo FURLAN (Gruppo Padana Paese) Mauro MARIANI (Franklin&Marshall Cus Verona) Alex PANETTI (L’Aquila Rugby) Andrea SARTORETTO (Marchiol Mogliano) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
