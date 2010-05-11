Europei Femminili: domani Italia-Svezia

di Redazione 11/05/2010

Ultimo, decisivo, appuntamento di qualificazione europea per l’Italia Femminile domani a Haguenau (Francia) contro la Svezia, match che si preannuncia molto impegnativo per la giovane formazione azzurra. Le svedesi, a pari punti con l’Italia, hanno superato la Russia 32 a 0 e la Germania 29 a 0. Con il match di domani si conclude la fase di qualificazione in vista delle finali dal 1° al 4° posto di giovedì 15 maggio a Strasburgo, sede dei Campionati Europei FIRA. La vincete fra Italia e Svezia si aggiudicherà l'accesso alla finale per il Titolo di squadra Campione d'Europa. La prima classificata del girone italiano affronterà, infatti, la migliore del girone A, con tutta probabilità la Spagna che nel secondo turno ha superato la squadra padrona di casa, la Francia “A”, 22 a 5 e che difficilmente fallirà l’appuntamento con il Belgio, fanalino di coda. Andrea Di Giandomenico e Luca Bot che hanno optato per una giornata dedicata al recupero fisico, hanno ufficializzato la formazione titolare contro la Svezia confermando quella entrata in campo fin dal primo minuto ieri contro la Russia con una sola variazione: Veronica Schiavon partirà titolare con la maglia n.10 al posto di Michela Tondinelli. Confermati i gradi di capitano ad Elisa Cucchiella. Coppa Europa FIRA-AER III Turno, Haguenau, 12.5.10, ore 17.00 ITALIA vs. SVEZIA ITALIA 15. Manuela FURLAN (Benetton Treviso) 14. Chiara CASTELLARIN (Le Lupe Piacenza) 13. Maria Grazia CIOFFI (Rugby Benevento 12. Elisa ROCHAS (Rugby Monza) 11. Maria Diletta VERONESE (Valsugana Padova) 10. Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) 9 Sara BARATTIN (Rugby Casale) 8 Sara PETTINELLI (Red&Blu Rugby) 7 Leila PENNETTA (Red&Blu Roma) 6. Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere) 5. Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) 4. Diletta NICOLETTI (Mustang Rugby Pesaro) 3. Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta) 2. Silvia PERON (Sitam Riviera del Brenta) 1. Elisa CUCCHIELLA (Red&Blu Rugby) - Capitano A disposizione 16. Germana RAPONI (Red&Blu Rugby) 17. Eleonora VAGHI (Sitam Riviera del Brenta) 19. Elisa GIORDANO (Valsugana Padova) 20. Susanna BOLEDI (Rugby Noceto) 21. Ilario CRISTELLO (Valledora Alpignano) 22. Enrica BERTOGLIO (Valsugana Padova) 23. Maria Chiara NESPOLI (Sitam Riviera del Brenta) 24. Claudia TEDESCHI (Red&Blu Rugby) 25. Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) 26. Valentina VIRGILI (Rugby Monza) Coppa Europa FIRA-AER Poule A I° Turno (8.5.2010) Francia A – Belgio, 70 – 0 Olanda – Spagna, 12 – 26 II° Turno (10.5.2010) Francia A – Spagna, 22 - 5 Olanda – Belgio, 74 - 0 III°Turno (Metz, 12 maggio) Spagna – Belgio, ore 16.00 Francia A – Olanda, ore 18.00 Classifica: Spagna 10, Olanda, Francia “A” 5; Belgio 0 Poule B I° Turno (8.5.2010) Italia – Germania, 43 – 0 Svezia – Russia, 32 – 0 II° Turno (10.5.2010) Italia – Russia, 33 – 0 Germania – Svezia, 0 - 29 III°Turno (Haguenau, 12 maggio) Italia – Svezia, ore 17.00 Russia – Germania, ore 19.00 Classifica: Italia, Svezia 10; Russia, Germania 0

