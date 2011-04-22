EUROPEI FIRA U18, IL XV DELL&acirc;

Home Senza categoria EUROPEI FIRA U18, IL XV DELLâ

22/04/2011

[gallery] EUROPEI FIRA U18, IL XV DELL’ITALIA PER LA FINALE CON LA SCOZIA Tarbes (Francia) – Fabio Roselli e Stefano Romagnoli, responsabili tecnici della Nazionale Italiana U18, hanno ufficializzato la formazione che domani a Tarbes affronterà alle ore 14.00 la Scozia nella Finale “A” degli Europei FIRA-AER di categoria. Gli Azzurini si presentano all’appuntamento conclusivo di stagione dopo aver superato il Portogallo nei quarti di finale per 14-3 ed essersi imposti con una prestazione convincente sulla Georgia (36-16), mentre i baby-highlanders hanno superato la Romania per 65-3 e travolto la Germania in semifinale per 87-3. Confermata per quattordici quindicesimi la formazione, capitanata dal mediano d’apertura moglianese Della Rossa, che ha battuto la Georgia in semifinale: unico cambio in seconda linea, dove l’infortunato Bellucci lascia spazio al compagno Saif Edin Mhadbhi. “Raggiungere la finale era il nostro obiettivo all’inizio dell’Europeo e siamo soddisfatti di averlo raggiunto – spiega Fabio Roselli – ma chiaramente puntiamo ad andare oltre, ad arrivare sino in fondo. Abbiamo mantenuto la formazione che ha giocato con la Georgia, rinunciando al solo Bellucci per un colpo alla spalla ed un taglio profondo al ginocchio, e contro la Scozia ci aspettiamo un’Italia in grado di imporre il proprio gioco ed i principi lavorati in questi mesi per tutti i settanta minuti. Contro la Georgia siamo riusciti a produrre il nostro rugby solo nel primo tempo, domani in finale dovremo necessariamente fare di più”. “La Scozia ha giocato due partite relativamente facili contro Romania e Germania, due avversarie più abbordabili di quelli affrontati da noi, soprattutto nel caso dei tedeschi. Credo – conclude Roselli – che aver avuto già modo di testarci ad un livello superiore nei quarti ed in semifinale possa rappresentare un buon vantaggio per noi”. Questa la formazione dell’Italia U18 per la partita di domani: 15 David ODIETE (Cosmo Haus Reggio Emilia)*** 14 Marco GAZZOLA (Rugby Casale)** 13 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)** 12 Andrea BETTIN (Rubano Rugby)** 11 Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium)** 10 Riccardo DELLA ROSSA (Marchiol Mogliano)** - capitano 9 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)** 8 Alessio ZDRILICH (Amatori Parma Rugby)*** 7 Luca NOSTRAN (Petrarca Padova Jr)** 6 Gianmarco VIAN (Orved San Donà)** 5 Saif Edin MHADBHI (Ercole Monselice)** 4 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)** 3 Stefan IOVENITTI (L’Aquila Rugby)**** 2 Alain MORICONI (AlmavivA UR Capitolina)**** 1 Matteo ZANUSSO (Orved San Donà)** a disposizione 16 Luca SCARSINI (Marchiol Mogliano)** 17 Luca CONTI (AlmavivA UR Capitolina)**** 18 Pietro CECCHINATO (Petrarca Rugby Jr.)** 19 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)** 20 Jacopo SALVETTI (Rugby Parma 1931)*** 21 Vittorio MARAZZI (Amatori Parma)*** 22 Simone MARINARO (Rugby Sannio)**** 23 Shadi EID (Amatori Parma)*** 24 Gianluca ALTIERI (Rugby Sannio)**** 25 Ruggero RENZETTI (Consiel Firenze 1931)****

