di Redazione 07/04/2012

EUROPEI FIRA U18, L’ITALIA BATTE IL PORTOGALLO 41-14 ED E’ SETTIMA Madrid – L’Italia U18 di Sandro Ghini e Vincenzo Troiani chiude con una vittoria ed il settimo posto la propria avventura agli Europei FIRA di categoria a Madrid. Oggi Catellan e compagni, dopo le sconfitte con Galles e Georgia, hanno superato per 41-14 il Portogallo, rialzando la testa dopo l’inatteso stop contro i georgiani ed offrendo sprazzi di bel gioco al termine di una rassegna continentale in cui non sempre gli Azzurrini si sono espressi come avrebbero potuto. Positivo lo spirito e l’atteggiamento mostrato dall’U18 azzurra, che dopo un ennesimo avvio difficoltoso ha saputo far valere i maggiori mezzi tecnici e fisici prendendo in mano la partita e rimontando da un passivo di 14-7 potenzialmente pericoloso per aggiudicarsi poi agevolmente l’incontro. “Resto convinto dei mezzi e della capacità di questa squadra – ha detto a fine gara Sandro Ghini, che dopo quattro anni da tecnico federale lascia la FIR al termine dell’Europeo – e voglio ringraziare tutto lo staff ed i giocatori per la bella avventura vissuta insieme. Questo gruppo ha ottimi elementi su cui lavorare e spero che anche le sconfitte arrivate in questo Europeo aiutino questa squadra a crescere ed a costruire sugli errori per progredire in futuro. Oggi, dei ragazzi, ho apprezzato l’atteggiamento e la voglia di lottare sino in fondo, ho rivisto la squadra che aveva battuto l’Irlanda (oggi sconfitta in finale dall’Inghilterra ndr) e di questo non posso che essere soddisfatto”. Madrid, Ciudad Universitaria – sabato 7 aprile Europei FIRA U18, play-off 7°/8° posto Italia v Portogallo Marcatori: p.t. 4’ m. Gobbo tr. Buscema (7-0); 7’ cp. Avila P. (7-3); 21’ cp. Avila P. (7-6); 23’ m. Vareda (7-11); 27’ cp. Buscema (10-11); 32’ cp. Avila P. (10-14); 33’ m. Seno tr. Buscema (17-14); s.t. 10’ m. Ragazzi P. tr. Buscema (24-14); 27’ m. Di Giulio (29-14); 31’ m. Bellini tr. Manganiello (36-14); 35’ m. Manganiello (41-14) Italia: Bellini; Di Giulio, Manganiello, Seno, Bruno (23’ st. Amadasi); Buscema (25’ st. Torlai), Apperley S.; Catellan (cap), Corazzi, Boccardo; Ruzza (15’ st. Silvestri), Gobbo (25’ pt. Turino); Silva (33’ st. Ferrari), Ragazzi P. (25’ st. Daniele) Appiah Portogallo: Avila P.; Franco A. (35’ st. Lobo), Lucas, Macedo, Abrantes; Vareda (23’ st. Bessa), Avila N. (11’ st. Queiros);Travassos, Sepulveda (7’ st. Moreira J.), Gama (33’ st. Faustino); Fino, Franco J.; Penacho (23’ st. Machado), Varanda (8’ st. Moreira T.), Tomas arb. Gallagher (Irlanda) Note: 8’ st. giallo Moreira J. (Portogallo)

