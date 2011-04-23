Home Senza categoria EUROPEI U18, ITALIA BATTUTA 17-12 IN FINALE DALLA SCOZIA

EUROPEI U18, ITALIA BATTUTA 17-12 IN FINALE DALLA SCOZIA

di Redazione 23/04/2011

[gallery] ITALIA U18, NELLA FINALE DEGLI EUROPEI AZZURRINI BATTUTI DALLA SCOZIA 17-12 Tarbes (Francia) – L’Italia U18 di Roselli e Romagnoli vede sfumare nella ripresa il successo nella finale del Girone A degli Europei di categoria: al “Jean Larrouy” di Tarbes la Scozia supera nel secondo tempo gli Azzurrini grazie ad una meta di Henderson ed troppi falli concessi lungo i settanta minuti da Della Rossa e compagni, puntualmente puniti dal piede dell’apertura in blu scuro Allan. Palpabile la delusione nelle parole di Fabio Roselli: “Poco da dire, abbiamo gettato la partita al vento con due cali di concentrazione in avvio di partita e nella ripresa da cui sono scaturiti tutti i punti dei nostri avversari. Paghiamo l’indisciplina e la mancanza di giocare come sappiamo fare per tutta la durata del match, è qualcosa su cui dovremo lavorare per crescere. Oggi la squadra ha fatto vedere tante belle cose, mettendo la Scozia in difficoltà nell’avanzamento ed attorno ai raggruppamenti, è un gruppo con qualità che deve ancora trovare la giusta coesione come squadra ed evitare certi individualismi che abbiamo pagato cari”. Questo il tabellino del match: Tarbes, Stade “Jean Larrouy” – sabato 23 aprile Europeo U18 FIRA-AER, Finale “A” Italia v Scozia 12-17 (12-9) Marcatori: p.t. 7’ cp. Allan (0-3); 10’ cp. Allan (0-6); 27’ m. Nostran tr. Della Rossa (7-6); 31’ cp. Allan (7-9); 35’ m. Nostran (12-9); s.t. 18’ m. Henderson (12-14); 29’ cp. Allan (12-17) Italia: Odiete; Gazzola, Benvenuti G. (33’ st. Eid), Bettin, Esposito; Della Rossa, Padovani; Zdrilich (2’ st Marazzi), Nostran, Vian (22’ st. Salvetti); Mhadbhi, Andreotti; Iovenitti (35’ pt. Scarsini), Moriconi (18’ st. Conti), Zanusso all. Roselli/Romagnoli Scozia: Hidalgo-Clyne; Farndale, Ferguson, Auld (cap), Lamb; Allan, Glashan; Kennedy, Bordill, Henderson; Barnett, Templeton; Maguire, Anderson, Bhatti all. McKelvey Nota: 31’ pt. giallo Esposito (Italia)

