Europei U18, italia vs russia

di Redazione 30/03/2010

Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la formazione che domani sera alle ore 18.00 scenderà in campo a San Donà di Piave contro la Russia nelle semifinali degli Europei FIRA di categoria. “Vogliamo riscattare la brutta prestazione contro la Francia – ha detto Brunello al termine dell’allenamento di rifinitura di questa sera – e mi aspetto una reazione da parte della squadra dopo la sconfitta di due giorni fa. Sicuramente siamo più forti della Russia, ma dobbiamo dimostrare sul campo le nostre qualità e non sottovalutare i nostri avversari, che fanno della fisicità il proprio punto di forza”. Rispetto alla squadra sconfitta dalla Francia nei quarti di finale, Brunello da spazio a tutti gli atleti partiti dalla panchina e deve fare a meno degli infortunati Beretta e Grassotti. Questa la formazione dell’Italia U18: ITALIA 15 Alessandro TARTAGLIA (AlmavivA UR Capitolina)*** 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova) 13 Andrea BONDONNO (Rugby Union 96)** 12 Alessio ALTIERI (Unione Rugby Sannio)*** 11 Marco LETIZIA (Plusvalore Gran Parma)** 10 Carlo CANNA (Rugby Benevento) 9 Alessandro IACOLUCCI (AlmavivA UR Capitolina)*** 8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* - capitano 7 Andrea DE MARCHI (Rovigo Junior) 6 Giacomo BERTIROTTI (Banco di San Giorgio Cus Genova) 5 Matteo FERRO (Femi-CZ Rovigo) 4 Cesare BERTON (Petrarca Padova) 3 Filippo GIURIATTI (Petrarca Padova) 2 Giovanni SCALVI (Rugby Rovato)** 1 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)** a disposizione 16 Antonio BRANDOLINI (Ferla L’Aquila)*** 17 Talal Masood RATHORE (Ferla L’Aquila) 18 Alfio Luca MAMMANA (Amatori Catania)*** 19 Mirko MONFRINO (MPS Viadana)** 20 Guido CALABRESE (Rugby Benevento)*** 21 Ippolito Andrea MENNITI (Roccia Rubano) 22 Giulio BISEGNI (Rugby Frascati) 23 Timi ENODEH (AlmavivA UR Capitolina)*** 24 Lorenzo VOLPI (Plusvalore Gran Parma)** indisponibili per infortunio: Alessandra BERETTA (Rugby Academy) Domenico GRASSOTTI (Rugby Academy)** *Membro dell'Accademia Federale Nord Est **Membro dell'Accademia Federale Nord Ovest ***Membro dell'Accademia Federale "Lorenzo Sebastiani"

