EUROPEI U18, L&acirc;

EUROPEI U18, Lâ
di Redazione
16/04/2011
[gallery] EUROPEI U18, L’ITALIA SUPERA IL PORTOGALLO 14-3 ROSELLI: “BENE IL RISULTATO, ORA MIGLIORIAMO NEL GIOCO” Lombex (Francia) – Una meta per tempo e l’Italia U18 si qualifica alle semifinali del Girone A degli Europei U18 superando per 14-3 i pari età del Portogallo nel turno dei quarti giocato questo pomeriggio al Comunale di Lombex, nel dipartimento del Midi. Non è la miglior prestazione stagionale, quella offerta contro i lusitani da Marazzi e compagni, ma consente comunque di centrare la qualificazione al turno successivo di martedì, quando gli Azzurrini contenderanno alla Georgia – oggi vittoriosa 33-3 sulla Russia – l’accesso alla finale della rassegna continentale. Soddisfatto a metà coach Fabio Roselli: “Siamo contenti del risultato ma non del gioco, ci aspettavamo di più dai ragazzi soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento sul campo. Il Portogallo ha provato a giocare la propria partita, sapevamo che avremmo trovato un avversario non particolarmente competitivo ma che ha avuto il grande merito di provare a metterci in difficoltà per tutto il match, senza mai rassegnarsi. Era importante passare il turno e ci siamo riusciti, ma in vista della semifinale di martedì contro la Georgia i ragazzi dovranno ritrovare i principi del gioco e l’aggressività sul campo che oggi sono venuti meno”. Decisive per la vittoria italiana le mete realizzate dalla coppia di centri azzurra composta da Giovanni Benvenuti – fratello minore del nazionale Tommaso – e da Andrea Bettin del Rubano Rugby, entrambi in forza all’accademia zonale di Mogliano Veneto. Di seguito il tabellino parziale del match: Lombex, Stadio Comunale Europei FIRA U18, Girone A – quarti di finale Italia v Portogallo 14-3 Marcatori: p.t. 13’ m. Benvenuti G. tr. Della Rossa (7-0); 23’ cp. Portogallo (7-3); s.t. 8’ m. Bettin tr. Della Rossa (14-3) Italia: Odiete; Altieri (14’ st. Gazzola), Benvenuti G. (28’ st. Renzetti), Bettin, Esposito; Della Rossa (14’ st. Marinaro), Padovani; Marazzi (cap, 14’ st. Nostran), Mhadbhi, Salvetti (20’ st. Zdrilich); Andreotti, Riedo (24’ st. Bellucci)(; Cecchinato (1’ st. Iovenitti), Conti, Scarsini Portogallo: aggiornamenti su www.fira-aer.com
